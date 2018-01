Krystyna jak 7 boeingów. Zaraz wgryzie się w ziemię

Znad głębokiego na 20 metrów wykopu u zbiegu ulic Górczewskiej, Księcia Janusza i Olbrachta widać w oddali Pałac Kultury i Nauki. Właśnie w tym kierunku tarcza Krystyna za kilka dni zacznie się obracać. Na początku lutego ma zacząć wgryzać się w ziemię z prędkością kilku metrów na dobę, obracając w pył drobniejsze kamienie i wyrzucając 100 metrów dalej górniczy urobek.

Wkrótce na poziomie -1 zawiśnie figurka św. Barbary, patronki górników. W głęboki wykop przy stacji ks. Janusza równolegle, choć nieco później, zostanie opuszczona także świeżo wyremontowana tarcza Maria. Do sierpnia oba tunele, prowadzące do stacji Rondo Daszyńskiego II linii metra mają być gotowe. Wówczas pozostanie ułożenie torów i prace wykończeniowe na stacjach zachodniego odcinka: Płockiej, Górczewskiej i Księcia Janusza. A mieszkańcy okolic nieco odetchną, bo rozpoczną się prace przy odtwarzaniu jezdni, jednej z głównych arterii Woli.

- Prace posuwają się szybciej, niż przewiduje harmonogram - mówi Jerzy Lejk, dyrektor Metra Warszawskiego, pokazując niemal gotową tarczę Krystyna. - Dla zobrazowania: największy Boeing 767 waży ok. 60 ton. Krystyna mierzy 100 blisko metrów, a tylko jej przednia, robocza część, która liczy 10 metrów długości, waży 450 ton - dodaje. Żeby opuścić tego kolosa na poziom -2, sprowadzono jeden z największych dźwigów w Europie.

Z dołu widać okoliczne budynki. Prace toczą się kilkanaście metrów od wieżowca.

- W budynkach zamontowaliśmy 1800 czujników, które mierzą zmiany rzędu 1/10 mm. Na razie nie zaobserwowaliśmy żadnych niepokojących zjawisk - mówi kierownik budowy Krzysztof Piasecki. - Budowa tego odcinka zakończy się w 2019 roku. I planujemy od razu rozpocząć następny, w stronę Bemowa, do ul. Powstańców Śląskich. Na zachodzie zakończymy budowę metra w 2023 r. stacją przy ul. Połczyńskiej i Stacją Techniczno-Postojową Mory.

Przy ul. Księcia Janusza pod ul. Górczewską gotowa jest już betonowa konstrukcja stacji, trwa budowa komory torów odstawczych za stacją w kierunku zachodnim. Na stacji Młynów zbudowany jest poziom -1, czyli przyszłej antresoli, z której pasażerowie będą schodzili na perony; trwają prace na poziomie -2. Na Płockiej gotowe są wszystkie ściany stacji, trwa betonowanie stropu stacji.

Rozbudowa II linii metra na Woli rozpoczęła się jesienią 2016 roku. W głąb Woli metro pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to ok. 3,5 km trasy Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut.

Pierwszą linią, która w całości działa od października 2008 r. dziennie jeździ ok. 550 tys. pasażerów. Pociągi na II linii metra rozpoczęły kursowanie 8 marca 2015 r. i dziś przewożą ponad 150 tys. pasażerów dziennie.