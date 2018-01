Czterdzieste wybudzone dziecko!

Pierwszym pacjentem "Budzika" wybudzonym ze śpiączki w tym roku jest 4-letni Antoni. Chłopiec przebywał w Klinice od 23 sierpnia 2017 r. Trafił do niej po potrąceniu go przez samochód. "Miło nam poinformować iż chłopiec 16 stycznia br. decyzją zespołu terapeutycznego został uznany za wybudzonego i wkrótce z mamą Karoliną opuści klinikę" - poinformowano.

Antoś jest czterdziestym dzieckiem przywróconym do świadomości dzięki intensywnej rehabilitacji i opiece w "Budziku".

W ubiegłym roku w Klinice wybudzili się: Szymon, Janek, Jagoda, Marcin, Kuba - ofiary wypadków komunikacyjnych; Weronika, która zapadła w śpiączkę po wypadku w gospodarstwie rolnym; Laura, która doznała urazu podczas zabawy z innymi dziećmi oraz 18-letni Michał, który potrzebował ponad roku na powrót do pełnej świadomości.

Klinika Budzik została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Dysponuje 15 łóżkami z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej. Jest połączona łącznikiem z oddziałem Rehabilitacji Pediatrycznej w CZD w Warszawie.

Do przyjęcia do kliniki kwalifikowane są dzieci po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych i chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych).

Przyjmowane są dzieci przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych. Leczenie w Klinice trwa do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy miesiące.