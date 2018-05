Czy Kościół jest "sztywny", a Duch spontaniczny? Czy objawienia to histeria? Czy istnieje prawda w innych religiach? Warto o to zapytać.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma propozycję dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o Bogu, ale nie mają kogo zapytać. Od września br. uruchamia studium „Teologia dla zabieganych”.

To akademicki kurs wiary i teologii, skierowany do wszystkich dorosłych bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Jego największą zaletą jest to, że porusza problemy nurtujące wielu katolików: czy zło na świecie jest konieczne, jak pogodzić cierpienie i chwałę Bożą? dlaczego Bóg jest w trzech osobach? czy niebo jest nudne? czy ekumenizm jest nam potrzebny?...

W ciągu czterech semestrów będzie można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z fundamentami wiary i chrześcijańskim stylem życia we współczesnym świecie.

Odpowiadać na nie będą bibliści i teolodzy m.in. s. dr Judyta Pudełko PDDM, ks dr Grzegorz Strzelczyk, o. dr Wacław Królikowski SJ, ks. prof. Krzysztof Bardski.

Zajęcia potrwają cztery semestry i będą odbywały się w głównym budynku uczelni przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Zaplanowano je na dwie soboty w miesiącu, po dwa wykłady ( w godz.: 9.30-11.00 i 11.20-12.50).

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Koszt semestru: 200 zł.

Szczegółowe informacje na: www.pwtw.pl/studium-teologia-dla-zabieganych/.