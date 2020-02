Jak stać się marką? 10 porad ks. Pawlukiewicza  

Kaznodziejski fenomen ks. Piotra Pawlukiewicza polega na tym, że Dobrą Nowinę, którą głosi, zrozumie każdy. I taka też jego najnowsza książka. Wydana nakładem wydawnictwa RTCK zaadresowana jest do każdego, kto chce świadomie kształtować swoje chrześcijaństwo i stać się rozpoznawalną w świecie marką.

Oto 10 podpowiedzi:

1. Naśladuj Jezusa

"Rybka na samochodzie czy litery KMB na drzwiach są ważne. To jasne. Ale naszą marką, naszym logo, ma być przede wszystkim życie na wzór Chrystusa. Mamy naśladować Chrystusa. A co On robił? Służył drugiemu człowiekowi. Karmił głodnych, uzdrawiał chorych, głosił Dobrą Nowinę…”

2. Okazuj miłosierdzie

"Najtrudniej jest dać serce. Najtrudniej jest przyjść do kogoś, posiedzieć, pogadać, ofiarować swój czas”

3. Kochaj

"Tymczasem prawdziwa miłość to nakarmić - w szerokim tego słowa znaczeniu - drugiego tym, czego aktualnie potrzebuje”

4. Przebaczaj

"Jeśli nie umiesz przebaczać, nie wchodź w związek małżeński”

5. Żyj w czystości

"Czystość to jest życie przy otwartych drzwiach. Chodźcie wszyscy, zajrzyjcie, jak żyję, nie mam niczego do ukrycia”

6. Bądź cierpliwy

"W Twoim życiu Bóg podłączył Cię do kroplówki. Nie będziesz mieć wszystkiego od razu. Nie poznasz wszystkich tajemnic”

7. Bądź autentyczny

"Uważaj, czy i Ty nie robisz ze swojego chrześcijaństwa numeru popisowego. Bo jesteś w grupach, w ruchach, Caritasie…Jezus nie chce brać udziału w Twoich numerach popisowych. On czeka na Ciebie prawdziwego. Autentycznego.”

8. Pracuj solidnie

"Tymczasem dobrze by było, żebyśmy czasem pomyśleli nad propagowaniem marki chrześcijaństwa przez solidne wypełnienie swojej roboty”

9. Nie psuj marki Kościoła, chrześcijaństwa

"Myślę, że ruch w interesie psuje nadgorliwość, wyobrażanie sobie, że wszystkich trzeba nawrócić. Spokojnie, świat został zbawiony. Jezus już to załatwił. My tylko czerpiemy owoce z Jego ofiary krzyżowej”

9. Żartuj

"Jako chrześcijanie powinniśmy mieć więcej poczucia humoru i korzystać z niego także podczas rozwiązywania sporów”

10. Bądź odważny

"Jeśli chcemy, by marka chrześcijanina znaczyła coś we współczesnym świecie, musimy znaleźć w sobie odwagę”

Książka zawiera wiele barwnych anegdot z kapłańskiego życia, a także garść praktycznych porad i przykładów na to, jak na co dzień być rozpoznawalnym znakiem obecności Jezusa w świecie. Publikacja powstała na podstawie audiokonferencji ks. Piotra Pawlukiewicza "Prosto z serca” i jest odpowiedzią na pytanie, kim we współczesnym świecie jest chrześcijanin i co zrobić, by był postrzegany tak, jak chciał tego Jezus.