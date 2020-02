Pogrzeb michality śp. ks. Tadeusza Ruszkowskiego

Ksiądz Tadeusz Ruszkowski CSMA zmarł 30 stycznia, w liturgiczne święto (w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła) bł. Bronisława Markiewicza, w Godzinie Miłosierdzia, w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Miał 84 lata, w zakonie był od 66 lat.

Pogrzeb odbędzie się w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie 4 lutego o godz. 12. Od godz. 9 trumna z ciałem będzie wystawiona w kościele i będą trwały przy niej modlitwy w intencji Zmarłego. Żałobnej liturgii przewodniczyć będzie bp Piotr Jarecki. Później trumna złożona w zakonnej krypcie na cmentarzu parafialnym w Markach (ul. Cmentarna).

Urodził się 11 marca 1935 r. w Łodzi-Podgórzu. Po szkole podstawowej przybył do Miejsca Piastowego, do Niższego Seminarium Duchownego. Po kilku latach nauki został skierowany do domu zakonnego w Bydgoszczy, gdzie zdał maturę.

Formację zakonną rozpoczął w Pawlikowicach w 1952 r. Profesje dozgonną złożył w 1956 r. Do kapłaństwa przygotowywał się w ITKM w Krakowie w latach 1957 – 1962. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Juliana Groblickiego 1962 r.

Następnie został skierowany na Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Przez trzy lata (1965-1969) pracował w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. Do Miejsca Piastowego powrócił jeszcze w 1981 roku na urząd przełożonego domu macierzystego (1981-1984).

W trzech parafiach pełnił obowiązki proboszcza: w Młochowie k/ Nadarzyna (1969-1972), w Jasieniu k/Ustrzyk Dolnych (1974-1981) i w Prałkowcach k/Przemyśla (1984-1988). Od 1991 r. pomagał w duszpasterstwie parafialnym w Toruniu. Jako rezydent przebywał 12 lat w domu zakonnym w Bydgoszczy (1993-2015). Tam, przejmując obowiązki kapelana, zaangażował się na kilka lat w pracę formacyjną w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych. Od 2015 r. ks. Tadeusz przebywał w domu zakonnym w Warszawie.