Biskup Romuald Kamiński obchodzi 7 lutego lutego imieniny oraz 65. urodziny. W imieniu pracowników kurii warszawsko-praskiej życzenia złożył solenizantowi notariusz, ksiądz Maciej Miętek, który przypomniał, że jednym z atrybutów świętego Romualda jest kij podróżny. Jubilat w prezencie otrzymał walizkę.

- Zazwyczaj biskup Romuald jest pierwszy w biurze i ostatni wychodzi. Życzymy, żeby Ksiądz Biskup uczył nas nie tylko pracy, ale i wypoczynku – powiedział ks. Maciej Miętek.

Biskup Romuald dziękując za życzenia podkreślił, że praca w Kurii przynosi wiele radości.

- Bliskie więzi i dobrą atmosferę odczuwam w Kurii na co dzień – zaznaczył biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Jubilat otrzymał także tort ze swoim zdjęciem wykonanym przez "Gościa Niedzielnego". Tym bardziej miło nam złożyć życzenia Jubilatowi i Solenizantowi.

Biskup Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 w Janówce w diecezji ełckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Konsekrację biskupią przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, biskupa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza Romaniuka 23 czerwca 2005 roku w Katedrze Ełckiej. Biskupem warszawsko-praskim jest od 8 grudnia 2017 roku. Powrócił jako ordynariusz do diecezji, w której przed laty pełnił funkcję kanclerza kurii oraz był członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Jest magistrem teologii w zakresie patrologii. W latach 1981-1983 pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski.

Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa "Sub Tuum praesidium" (Pod Twoją obronę). W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Romuald przewodniczył Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

- Biskup powinien bardzo dbać o wspólnotę kapłańską: to wszystko zorganizować, ogarnąć, w pewnym sensie otulić, bo przecież jest to wspólnota na pierwszej linii pracy Kościoła. Druga sprawa to zaangażowanie się w pracę z laikatem: ruchy, wspólnoty modlitewne - mówi bp Romuald Kamiński.