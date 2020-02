Ksiądz, któremu przyśniła się Miłość  

- Dlaczego piszę o miłości tak często? Może dlatego, że jeżeli nie o miłości, to o czym? Co jest ważniejsze od miłości? Jeśli Bóg jest miłością, to trzeba pisać o miłości tak, by ludzie trafili do Boga. Nie przeczę, że dla księdza pisanie o miłości między kobietą a mężczyzną nie jest łatwe, jest to trudne wyzwanie, ale ja jestem człowiekiem, który lubi trudne wyzwania. Może dlatego o tym piszę - mówił ks. Marek Chrzanowski, którego powieści opowiadają historie miłości, która chce budować na mocnym fundamencie i przetrwać na zawsze.

Ks. Marek Chrzanowski, lubiany duszpasterz i rekolekcjonista, do niedawna znany był głównie jako autor wierszy i rozważań do Słowa Bożego. Od kilku lat zaczął pisać również powieści. Pierwsza z nich „Spotkaliśmy się za wcześnie” została wydana przez Wydawnictwo „Bernardinum” w 2016 roku. „Śniła mi się miłość” to już trzecia powieść tego autora, wydana w tym samym wydawnictwie. Opowiada historię dwojga młodych ludzi - Julki i Bartka, którzy spotkali się, by zawalczyć o prawdziwą miłość.

- Myślę, że miłość jako dar Boży przede wszystkim, jest również ogromną tajemnicą i tak naprawdę - trudnym wyzwaniem. Nie ma łatwej miłości i im jest ona trudniejsza, im wymaga od nas trudniejszych wyborów, tym jest dojrzalsza i bardziej trwała. Nieraz trzeba przejść przez życie pod górę i pod wiatr, po cierniach, żeby obronić miłość, żeby jej nie porozmieniać na drobne - podkreślił ks. Marek Chrzanowski podczas spotkania w Domu Pielgrzyma Amicus na Żoliborzu. - Jeżeli człowiek wygra bitwę o wierność, to w zamian dostaje niesamowitą radość i szczęście. I taki uśmiech od Pana Boga, który się przenosi do naszego serca. Im bardziej miłość nas kosztuje, tym bardziej się cieszymy, gdy ją obronimy - dodał, wskazując na potrzebę i wartość wierności.

Jak stwierdził, pisząc prozę, powieści, opowiadania, stara się pisać to, co jest w jego sercu.

- Nie staram się przenosić historii, które słyszę na papier, bo wtedy byłbym złodziejem. Ja chcę swoje historie sam wyśnić, wymarzyć - wyznał.

Otwarte spotkanie autorskie na warszawskim Żoliborzu zostało zorganizowane z okazji ukazania się najnowszej książki ks. Marka Chrzanowskiego "Śniła mi się miłość". W premierze książki wzięły udział m.in. Małgorzata Kożuchowska i Dominika Chorosińska, które zaprezentowały fragmenty twórczości ks. Chrzanowskiego. Na sali obecne były też inne zaprzyjaźnione z autorem powieści aktorki - Laura Breszka i Anna Prus. Spotkanie prowadziła Agnieszka Ponikiewska. Piosenki z tekstami wierszy ks. Chrzanowskiego zaśpiewała Milena Dworznikowska, autorka płyty "Jest cudnie". Towarzyszyli jej Mikołaj Jabrzyk i Marek Wdowiak.