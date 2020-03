Niedzielna Msza św. będzie transmitowana  

W niedzielę 15 marca o godz. 11 zostanie przeprowadzona transmisja Mszy świętej z kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie. "To odpowiedź na potrzeby wiernych - osób starszych i o obniżonej odporności, którzy z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem powinny pozostać w domach" - czytamy w komunikacie kurii archidiecezji warszawskiej.

- Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki – powiedział 12 marca rano minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Kard. Kazimierz Nycz w wywiadzie dla Radia Plus Warszawa wczoraj wieczorem powiedział: "Wiara i modlitwa w takich sytuacjach jest człowiekowi potrzebna. Ale główną cnotą jest roztropność. Jeśli człowiek starszy przez jakiś czas będzie oglądać Msze św. w telewizji lub słuchać w radiu, postąpi roztropnie".

W Polsce potwierdzono 47 przypadki koronawirusa. W województwie mazowieckim sześć. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID 1.9.