Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński podziękował w specjalnym liście lekarzom i pracownikom medycznym, którzy opiekują się w tych dniach osobami chorymi i przebywającymi na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. "Pierwszymi, którzy muszą stawić jej czoła, jesteście Wy – lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, sanitariusze oraz kapelani. Każdego dnia, w nieustannej gotowości do niesienia pomocy, stajecie na pierwszej linii, najbliżej dotkniętych koronawirusem chorych i zagrożonych zarażeniem pacjentów. Tą drogą pragnę serdecznie podziękować każdemu z Was za oddaną, profesjonalną służbę, za codzienną odwagę trwania na Waszych stanowiskach. Wiem, że niesiecie w sercach niepokój, wiele obaw, ale wiem także, że jesteście ludźmi nadziei, która służy do końca, a waszą siłą jest zespołowe działanie - napisał bp R. Kamiński, który przewodniczy Zespołowi ds. Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia zwrócił się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia z podziękowaniem i słowem duchowego wsparcia. "Codziennie włączamy Wasze życie osobiste, pracę, przeżywane obawy, rodzące się trudności w sprawowaną Ofiarę Eucharystyczną. Prosimy, aby Jezus nadał sens zbawczy Waszemu trudowi. Polecamy Was też Matce Bożej z Lourdes, która jest uzdrowieniem chorych i wspomożycielką wiernych, zawierzamy wstawiennictwu świętych lekarzy i pielęgniarek" - napisał biskup, powierzając także pracowników Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podległych im jednostek wstawiennictwu Jana Pawła II i matki Teresy z Kalkuty oraz błogosławionych ks. Jerzego Popiełuszki i Hanny Chrzanowskiej.

Kuria warszawsko-praska poinformowała też, że w związku z zagrożeniem koronawirusem kwarantannie zostało poddanych także trzech kapłanów.

"Informujemy, że trzech kapłanów diecezji warszawsko-praskiej przebywa obecnie na kwarantannie. Wszystkie te przypadki związane są z obecnie obowiązującą procedurą powrotu z zagranicy. Księża, których to dotyczy, przebywają w odosobnieniu, nie sprawowali w minioną niedzielę Eucharystii z udziałem wiernych i postępują zgodnie ze wszystkimi wskazówkami państwowych służb. W tym momencie czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby" - czytamy w kurialnym komunikacie.