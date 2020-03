Zgodnie z nowymi przepisami, od 25 marca w kościołach i innych miejscach kultu religijnego może równocześnie przebywać maksymalnie 5 osób oraz ksiądz sprawujący posługę. Ordynariusz warszawsko-praski wydał komunikat, skierowany głownie do kapłanów, którzy muszą tak zorganizować życie parafialne, żeby przestrzegać nowych uregulowań wprowadzonych przez rząd w związku a epidemią koronawirusa.

"Zalecam zatem, aby Msze św. były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy św. (max. 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy św. pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie - napisał bp Romuald Kamiński w komunikacie. Zachęcił przy tym do uczestniczenia w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zaznaczył również, że w tej sytuacji należy przemyśleć, jak umożliwić wiernym przystąpienie do sakramentu pojednania. "Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób" - zalecił biskup.

Przypominał również zalecenie, żeby konfesjonał był dezynfekowany po każdym penitencie. Ponieważ technicznie może to być trudne do wykonania, biskup radzi w miarę możliwości organizować spowiedź w miejscach bardziej otwartych: kaplicach, salkach, na ławkach wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, "z zachowaniem wszystkich innych zaleceń".

"Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób" - napisał biskup.

Zapowiedział, że organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii św. dla dzieci z klas trzecich "będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych".

Za kilka dni Kuria Warszawsko-Praska poinformuje też o tym, jak będzie wyglądały tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego na terenie diecezji.

"Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych. Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – patronki diecezji" - napisał biskup.