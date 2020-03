Co z I Komunią Świętą?  

Do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży napływa coraz więcej pytań.

"W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uroczystości I Komunii Świętej w parafiach, które zaplanowane są na maj, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania ze strony rodziców co do terminu majowego" - podkreśla ks. Łukasz Przybylski. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej poinformował w specjalnym komunikacie, że "księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć inną datę uroczystości".

Jednocześnie ks. Łukasz Przybylski prosi rodziców, by z powodu zawieszenia spotkań w parafiach, przygotowujących dzieci do I Komunii Świętej, sami podjęli wysiłek "katechizacji swoich dzieci w domu, poprzez wspólną modlitwę w rodzinie oraz wyjaśnianie prawd wiary", co ma uzupełniać katechezę szkolną, prowadzoną dziś zdalnie.

Przygotowanie uroczystości komunijnych jest w ostatnich latach coraz częściej powierzane restauracjom i innym firmom. Przesunięcie terminów, na przykład na jesień, może oznaczać upadek wielu z takich firm.