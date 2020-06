Ołtarze, dachy i elewacje z dotacją na remont  

Rada m.st. Warszawy podjęła 14 maja uchwałę, przyznającą ponad 3 mln zł na 21 zadań, dotyczących prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ponad 2,6 mln zł na 26 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Projekty objęte dotacjami to przede wszystkim remonty elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i remonty dachów w budynkach mieszkalnych. Przyznane dofinansowania pokrywają maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań.

Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie realizacja 47 zadań w 44 zabytkach. Trzy obiekty otrzymały po dwie dotacje: Jagiellońska 30 (prace przy elewacji i dachu), Popularna 19 - remont stropu i dachu oraz kościół pw. Wszystkich Świętych - prace w transepcie (nawa poprzeczna) i nawie bocznej. Dofinansowanie otrzymały m.in. również: kontynuacja prac w Kolonii Wawelberga - remont elewacji frontowej przy Górczewskiej 15, remont dachu przy Górczewskiej 15 A, remont ściany szczytowej przy Wawelberga 3 czy prace konserwatorskie elewacji na MDM-ie (Marszałkowska 55/73, Piękna 28).

Wśród dofinansowanych remontów obiektów sakralnych znalazł się także remont dachu kościoła pw. Narodzenia NMP na Płudach, wykonanie złoceń dwóch ołtarzy: Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (seminaryjnym) przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, remont i renowacja elewacji zakrystii i części korpusu nawowego południowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy pl. Narutowicza, odtworzenie pokrycia dachów w willi „Bajka” przy ul. Lokalnej 57/59 w Wawrze, będącej własnością Zakonu Karmelitów Bosych, remont elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76 czy konserwacja i restauracja malowideł na ścianie północnej i południowej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, należącego do Caritas.