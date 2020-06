Dąb na setne urodziny Jana Pawła II  

We wspomnienie św. Pawła VI w ogrodach Domu Arcybiskupów Warszawskich członkowie Akcji Katolickiej posadzili dąb z okazji setnych urodzin papieża Polaka

Ten dąb, który zasadzimy, będzie przypominał gospodarzom tego miejsca, gościom i osobom zwiedzającym o Janie Pawle II, który bywał tu jako biskup, kardynał i papież, który świadectwem swego życia uczył nas, jak być gorliwym i uczciwym patriotą, człowiekiem prawego sumienia oraz jak kochać Boga - podkreśliła Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.



Członkowie Akcji Katolickiej posadzili dąb w dzień liturgicznego wspomnienia Pawła VI, co - jak podkreślił bp Piotr Jarecki - mówi o ciągłości nauczania Kościoła również w kwestii tego stowarzyszenia. - Dzięki papieżowi Pawłowi VI Akcja Katolicka odrodziła się w Polsce, mówił, że trzeba, aby na nowo odżyła - dodał.



Bp Jarecki zauważył, że nauczanie obu papieży uzupełniało się. - Jan Paweł II bardzo często wracał do przedwojennej Akcji Katolickiej, natomiast Paweł VI troszczył się o nadanie stowarzyszeniu kształtu odpowiadającego wyzwaniom współczesności - mówił.



Papież Paweł VI podkreślał, że “najłatwiej jest ewangelizować za oceanami, a najtrudniej we własnym środowisku”. - Patron dzisiejszego dnia apelował o rodzinne członkostwo w Akcji katolickiej, a Jan Paweł II podnosił problem braku młodych ludzi w stowarzyszeniu - dodał.



Dąb przypomina, mówił biskup pomocniczy, o najważniejszym charyzmacie Akcji Katolickiej, którym jest wszczepienie się organizacji w rzeczywistość Kościoła. - Żadna inna organizacja nie powinna mieć większego, bardziej autentycznego sensus ecclesiae, jakim jest właśnie Akcja Katolicka i o tym musimy ustawicznie sobie przypominać. Trzeba, aby ten charyzmat przejmowało młode pokolenie - dodał bp Jarecki.