Do Kamerunu, na Kubę i Alaskę

Czternaście osób: kapłanów, sióstr zakonnych oraz jedna osoba świecka, otrzymało krzyże misyjne. Wkrótce dołączą do grona 1903 Polaków pracujących na misjach.

Kiedy tylko zostaną otwarte granice, ks. Michał Chutkowski z archidiecezji warszawskiej, poleci pierwszy raz w życiu do Afryki, do Kamerunu. – Pierwszy raz pomyślałem o misjach podczas spotkania duchowieństwa z Benedyktem XVI w archikatedrze warszawskiej w maju 2006 r. Papież prosił wtedy, żebyśmy nie bali się opuścić nasz bezpieczny i znany świat, żebyśmy poszli służyć tam, gdzie brakuje kapłanów. Od tej pory powoli rosło we mnie przekonanie, że właśnie w taki sposób chciałbym służyć Bogu i Kościołowi – mówi ks. Chutkowski, który jako jeden z czternastu nowych posłanych odebrał 28 maja krzyż misyjny z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchia.

Ze względu na epidemię uroczystość posłania odbyła się w kaplicy Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, a nie jak do tej pory u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Właśnie w Gnieźnie pierwszy raz krzyże misyjne wręczył św. Jan Paweł II, podczas jego pielgrzymki do Polski.

Posłani...

Komisja Episkopatu Polski ds Misji

Po dziewięciomiesięcznym kursie w Centrum Formacji Misyjnej na misje zostali posłani również: ks. Adam Czerwiński z diecezji toruńskiej (Kuba), ks. Arkadiusz Dardziński z diecezji ełckiej (Tanzania), s. Urszula Bożena Gałecka ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP (Ameryka Południowa), ks. Marek Kapłon z diecezji przemyskiej (Kamerun), ks. Kamil Kowalski z diecezji płockiej (Zambia), ks. Grzegorz Kozioł z diecezji tarnowskiej (Kuba), ks. Piotr Niciński z archidiecezji łódzkiej (Alaska), s. Lucyna Rąpała ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Republika Południowaafrykańska) oraz Beata Ponichtera z diecezji łomżyńskiej (Afryka).

Jeszcze przed zamknięciem granic spowodowanym epidemią, na Białoruś wrócił uczestnik kursu w CFM ks. Andrzej Honczar, który przygotowywał się do pracy w Republice Środkowoafrykańskiej. Krzyż misyjny wręczył mu biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej.

Do grupy posłanych, którzy odebrali krzyże w Warszawie, dołączyły też trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek: s. Estera, s. Inga i s. Dawida, które pojadą do Kenii.

Obecny na uroczystości bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podziękował za ich gotowość głoszenia ewangelii i służby w najdalszych zakątkach świata.

Posłani dołączą do grona 1903 polskich księży diecezjalnych, zakonników i sióstr zakonnych oraz świeckich pracujących na misjach.