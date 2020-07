Oblicza kobiety. Konferencja on-line  

Jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić chęć uczestnictwa przez stronę: www.rejestracja.obliczakobiety.pl.

A potem cieszyć się i chłonąć to, co 20 czerwca będą miały do przekazania uczestniczki wyjątkowej konferencji, poświęconej odkrywaniu piękna, mądrości i wrażliwości, znaczenia i rangi kobiet we współczesnym świecie oraz talentów, które tkwią w każdej z nich.

- Jesteśmy grupą kobiet, dla których wartości chrześcijańskie mają kluczowe znaczenie w naszym życiu. Stanowią one siłę do realizacji naszych celów, w wolności i zgodnie z sumieniem. Pokazujemy, że wszystkie decyzje w naszym życiu zależą od nas i że to my decydujemy o tym kim jesteśmy. Wiara pomaga nam w naszej codzienności, pozwala odnajdywać się w życiowych trudnościach i ułatwia ich rozwiązywanie. Jest praktyczna i funkcjonalna. Otwiera nas na Boga, siebie i drugiego człowieka - podkreśla Karolina Margas z projektu Oblicza Kobiety, współorganizatorka bezpłatnej konferencji online „Czas kobiet”, która odbędzie się 20 czerwca 2020 r. Jej celem będzie m.in. integracja chrześcijańskiego środowiska kobiet.

Konferencja będzie składać się z czterech bloków tematycznych: kobieta piękna, mądra, świadoma i kobieta sukcesu. Wśród prelegentek będzie można posłuchać m.in.: s. Anny Marii Pudełko (Piękno rodzi się w sercu), Magdy Korzekwy-Kaliszuk, Ewy Pankiewicz (Kobieta jest boska), Magdy Kleczyńskiej (Obdarowani sobą), Katarzyny Marcinkowskiej (Kato-feministka), Weroniki Kostrzewy, Moniki Hoffman-Piszory (Macierzyństwo pełne wyzwań), Barbary Sochy (Kobieta fundamentem rodziny) czy Dominiki Figurskiej (Przedsiębiorcza Kobieta). Wykład „Zostań kobietą sukcesu” wygłosi Ewa Sztreker. Z tematem „Emocje są jak termometr życia” wystąpi także ks. Marek Dziewiecki.