Odkryj historie z rodzinnych archiwów

Do odkrycia i opisania losów krewnych zachęcają Archiwa Państwowe, a najbardziej dociekliwym, rodzinnym archiwistom fundują nagrody.

W konkursie „Historie z rodzinnych archiwów” może wziąć udział każdy. Dla dzieci i młodzieży przewidziano osobna kategorię z odrębną pulą nagród.

- Chcemy po raz kolejny zachęcić do wyruszenia tropem swoich korzeni i badania losów naszych najbliższych. Zachęcamy do przyjrzenia się rodzinnym pamiątkom oraz do poszukiwań na: szukajwarchiwach.gov.pl i w archiwach państwowych, czy to osobiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, czy telefonicznie lub mailowo. Można być zaskoczonym tym, co uda się znaleźć w naszych zasobach - mówi dr Paweł Pietrzyk, dyrektor Archiwów Państwowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

- Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przechowywania pamiątek po przodkach, tak by z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. Na stronie internetowej projektu można znaleźć poradnik na temat prowadzenia domowego archiwum, a w 33 archiwach państwowych w całej Polsce działają punkty konsultacyjne, w których nasi specjaliści służą pomocą i fachową poradą - dodaje dr Paweł Pietrzyk.

Pracę konkursową można przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznym pliku tekstowym o objętości co najmniej 15 stron lub w formie filmu (np. mp4), nie krótszego niż półgodzinnego. Przedstawione historie mogą uzupełniać: zdjęcia, rysunki, mapy, ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać do 31 sierpnia br.: mailem: konkursy@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”, lub pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”.

Pula nagród wynosi 22 tys. zł. Szczegółowe zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie: archiwarodzinne.gov.pl/konkurs.