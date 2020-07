Czciciele św. Faustyny pójdą nocą i w milczeniu  

Słowa przewodnie tegorocznej pielgrzymki nawiązują do trzyletniego programu duszpasterskiego "Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła", ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

- Przewodniczką w przeżywaniu Eucharystii będzie dla nas św. Faustyna, która już do dziecka miała szczególną miłość do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie - wyjaśnia ks. Rafał Miękus, wikariusz z parafii MB Różańcowej na Bródnie, jeden z przewodników pielgrzymki. - Będziemy prosić ją o wstawiennictwo, by taką samą miłością do Eucharystii Bóg rozpalił także nasze serca.

"...nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej..." [Dzienniczek, 91]

W tym roku, ze względu na przepisy Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązują limit do 150 pielgrzymów i zapisy. Przed wyruszeniem na szlak każdemu uczestnikowi pielgrzymki zostanie zmierzona temperatura, istnieje obowiązek posiadania maseczki i płynu do dezynfekcji rąk.

Pątnicy w 50-osobowych grupach w ciszy i milczeniu pokonają 37-kilometrową trasę (bez noclegu w Kobyłce), podzieloną na 6 etapów: sanktuarium św. Faustyny - katedra praska - parafia Świętej Trójcy w Ząbkach - parafia MB Częstochowskiej w Wołominie - Duczki - Dom św. s. Faustyny w Ostrówku. Wspólna modlitwa, śpiewy i konferencje zostaną wygłoszone następnego dnia.

"Duch mój w dniu tym był rozpalony szczególną miłością ku Eucharystii" [Dzienniczek, 160]

Pielgrzymka zakończy się 26 lipca Mszą św. polową w Domu św. Faustyny, której przewodniczyć będzie bp Romuald Kamiński. - Zapraszamy na nią wszystkich pątników, którzy ze względu na limit miejsc nie będą mogli uczestniczyć w tegorocznej pielgrzymce - mówi ks. Marcin Łukasiewicz, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku.

Pielgrzymka wyruszy po raz 7. w ramach 9-letniej nowenny w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Co roku bierze w niej udział 400-500 pątników. W tym roku na szlak wyruszy maksymalnie 150 osób.



Więcej informacji i zapisy na www.domfaustyny.pl >>