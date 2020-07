Kamień nad Wisłą ma uczyć i bawić  

Inspiracją były głazy narzutowe, które można napotkać na brzegu rzeki. Pawilon przypomina więc wydrążony kamień polodowcowy - niemal identyczny znajduje się kilkadziesiąt kroków od pawilonu, nad Wisłą. W pełni przeszklony front budynku pozwala na podziwianie okolicznej przyrody bez względu na pogodę. Wokół "Kamienia" są edukacyjna ścieżka inspirowana ławicami wiślanymi, ławki wykonane z naturalnych materiałów, parking i stojaki rowerowe. Z kolei pobliska łąka nadwiślańska stanie się ogromną salą przyrodniczą.

Oferta pawilonu będzie skierowana do placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, jak również artystów, którzy będą chcieli pokazać tu swoje prace czy organizować spotkania. Użytkownicy będą mogli wypożyczyć też sprzęt do wycieczek (np. lornetki, lupy), jak i korzystać z materiałów potrzebnych do zajęć, np. gliny czy nasion kwiatów.

- Wzdłuż Wisły oraz w samej rzece mamy setki gatunków zwierząt i roślin, które są skarbem miasta. Lekcje przyrody nie muszą być nudną teorią. Tu najmłodsi będą mogli poczuć się jak mali odkrywcy - mówi Renata Kuryłowicz, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pawilon znajduje się między nabrzeżem Wisły a ulicą Wybrzeże Puckie. Dojazd transportem publicznym z większości warszawskich szkół zajmuje nie więcej niż 30 minut. Obiekt w nietypowym kształcie ma dwie kondygnacje - wielofunkcyjną, otwartą przestrzeń na parterze, pozwalającą na niemal dowolną aranżację, oraz antresolę wystawową.