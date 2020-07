Warszawa i Mazowsze liderami frekwencji   

Państwowa Komisja Wyborcza podała, że na godz. 17 woj. mazowieckie miało najwyższą frekwencję wśród województw - wynosiła 55,55 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: małopolskie - 54,58 proc. i łódzkie - 52,96 proc.

A w Warszawie 57,69 proc. - to najwyższa frekwencja wśród największych miast. Na drugim miejscu znalazła się Zielona Góra - 57,24 proc., a na trzecim Poznań - 55,8 proc.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w całym kraju do godz. 17 głos oddało 52,1 proc. osób uprawnionych do głosowania. Karty wydano 15 295 512 osobom.

Jak przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak, najwyższa frekwencja na godz. 12 była w województwie mazowieckim - 26,92 proc., drugie miejsce zajęło województwo małopolskie - 26,53 proc., a trzecie podlaskie - 26,37 proc.

Jeżeli chodzi o frekwencję w największych miastach, to pierwsze miejsce z najwyższą frekwencją o godz. 12 zajmowała Warszawa - 28,72 proc., drugie miejsce Zielona Góra - 28,17 proc., a trzecie Toruń - 28,01 proc.

Według stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania.

W związku z epidemią COVID-19 wybory odbywały się w reżimie sanitarnym.