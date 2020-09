O św. Teresie z Powstania Warszawskiego

Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest prawdopodobnie jednym z pierwszych, jakie ukazano do publicznego kultu po kanonizacji karmelitanki 17 maja 1925 r.

Namalował go krakowski artysta Piotr Stachiewicz na zamówienie warszawskich księży misjonarzy. Zawisł w bocznym ołtarzu kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

W czasie Powstania Warszawskiego 6 września 1944 r., kiedy Niemcy wprowadzili do kościoła przy Krakowskim Przedmieściu dwie samobieżne maszyny wypełnione amunicją, które eksplodowały, zniszczeniu uległa prawie połowa świątyni. Ucierpiał także obraz św. Teresy, który został podziurawiony od kul. W takim stanie przeleżał w klasztornych piwnicach aż do lat 50. ubiegłego wieku.

Teraz wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu kościoła sióstr karmelitanek bosych w Łodzi.

archidiecezja.lodz.pl

Odnalazł go inż. Wiesław Konowicz, który projektował wtedy ołtarzy w łódzkim kościele sióstr karmelitanek. Zwrócił się do bp. Wacława Majewskiego, ówczesnego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, żeby jeśli to możliwe, poprosił księży misjonarzy o podarowanie płótna łódzkim mniszkom.

Obraz został przywieziony do Łodzi. W 1958 r. kościół karmelitanek i ołtarz główny z obrazem św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostały konsekrowane.

Jak co roku 2 sierpnia w łódzkim kościele karmelitanek została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich, którzy zginęli w obronie Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego.