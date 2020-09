Wypłynęli na głębię...  

Hasłem tegorocznej, stacjonarnej 40. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej są słowa, które Jezus wypowiedział do św. Piotra i reszty apostołów: "Wypłyń na głębię”.

- Na początku apostołowie opierali się, ale ostatecznie posłuchali i dokonali cudownego połowu, a Jezus wykorzystał ten moment, aby powołać Piotra na Apostoła - wyjaśnił w homilii kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który przewodniczył liturgii, inaugurującej duchową pielgrzymkę.

- By osiągnąć owoc, cel skutek - jak to się stało w tym słowie - trzeba łowić głęboko i zawsze z Jezusem - wyjaśnił.



Kaznodzieja przypomniał, że do słów “wypłyń na głębię” często wracał Jan Paweł II, który “chciał przypomnieć młodym i Kościołowi, że łowić dusze dla Chrystusa trzeba zawsze z Jezusem, nigdy bez Niego”. - Nie na płyciznach ludzkich spraw i problemów, ale schodząc na głębię, tam, gdzie morze jest spokojne - podkreślił kardynał Nycz.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że pierwsze dni sierpnia co roku były w Kościele szczególnym czasem "wypływania na głębię, czyli łowienia z Chrystusem”. - To był czas pielgrzymek, na których jest modlitwa, refleksja, okazja do czynienia miłości bliźniego i pomagania braciom, a więc wszystko, co mówią słowa: wypłyń na głębie - mówił kard. Nycz.

- Cel pielgrzymki się nie zmienił: zawsze jest za co dziękować i o co prosić - mówią tegoroczni duchowi pielgrzymi, małżonkowie Edyta Orzechowska i Piotr Śmiechowski

W tym roku wyruszenie na Jasną Górę w tradycyjnej formie okazało się niemożliwe, a poszczególne pielgrzymki wybrały różne sposoby “drogi na głębię”. - Chcemy uczynić z kościoła św. Anny taki zwornik duchowego pielgrzymowania, żebyśmy potrafili zachować jego symbol i dać ludziom wypłynąć na głębię, tak jak Jezus powiedział Piotrowi - podkreślił metropolita warszawski.

Codziennie od 5 do 14 sierpnia w ramach duchowego pielgrzymowania o godz. 20 w kościele św. Anny będzie odprawiana Msza św. dla pielgrzymów 40. WAPM, a po niej Apel Jasnogórski poprowadzony przez poszczególne grupy pielgrzymki.

Oprócz spotkań i wspólnej liturgii w kościele dla duchowych pątników przygotowany został program duchowy.

