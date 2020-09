"Lekcje religii to szansa na wprowadzenie młodych w głębię wiary"  

Kard. Nycz przypomniał, że wprowadzenie religii do szkół nie spotkało się z pozytywną reakcją ze strony dyrektorów czy nauczycieli, ale z czasem - w trosce o wychowanie młodego pokolenie - zaczęto coraz życzliwiej patrzeć na katechetów. - To było wielkie wydarzenie i dzisiaj nie można dyskutować na temat tego czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne. Lepiej zadać sobie pytanie: co - jeśli by nas nie było w szkole? - mówił metropolita warszawki.

Lekcje religii dają szansę na wprowadzenie młodych w głębię wiary, dlatego - kontynuował kard. Nycz - warto, jak najlepiej wykorzystać relację wychowawczą z młodzieżą.- Kiedy pandemia odebrała nam dostęp do młodych, zostaliśmy właściwie bezrobotni - dodał.

Metropolita warszawski życzył katechetom, aby w nowym roku nie byli zmuszeni do prowadzenia lekcji on-line, ponieważ “to, co ważne powinno zostać w nauczaniu bezpośrednim”. Jednocześnie kard. Nycz - w kontekście wizytacji i bierzmowań przełożonych z powodu pandemii na jesień - przypomniał o zasadach sanitarnych oraz prosił o ich dalsze przestrzeganie.



- To, co się dzieje w ostatnich tygodniach, czyli wzrost zachorowań, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, jest znakiem ostrzegawczym, że nie ma co ryzykować, bo także kościół może być i bywa miejscem, gdzie można się zarazić lub zarazić innych. Nie jesteśmy zwolnieni z przestrzegania zasad sanitarnych, a czasem odnosi się wrażenie, jakbyśmy uważali, że miejsce sakralne zwalnia z wszelkiej ostrożności i roztropności - podkreślił.



Katecheci wysłuchali również wykładu inauguracyjnego pt. “Katecheta zdalny - katecheta zdolny”, który wygłosili ks. dr Tomasz Kopiczko oraz dr Aneta Rayzacher - Majewska. Prelegenci omówili wyzwania, które stanęły przed katechetami w momencie przejścia na nauczanie zdalne, które nie zastąpi osobistego spotkania.

- Wielkim wyzwaniem w nauczaniu zdalnym jest troska o życie sakramentalne, a więc przygotowanie do pierwszej Komunii, spowiedzi czy bierzmowania. Potrzeba większego zaangażowania rodziców, które jest możliwe i czasami przynosi bardzo pozytywne efekty - mówili prowadzący wykład. Prelegenci zwrócili uwagę na naturę powołania katechety - głoszenie Słowa Bożego, rolę bezpośredniego kontaktu oraz budowania poczucia wspólnoty także w czasie zdalnego nauczania.

Dr Aneta Rayzacher-Majewska zwróciła uwagę, że zdalna katecheza uruchomiła dużą kreatywność nauczycieli. - Wielu katechetów stało się YouTuberami, inni założyli konta na Facebooku, by być bliżej młodzieży, ożyła też katecheza wizualna - mówiła dr A. Rayzacher-Majewska. Wskazała także platformy cyfrowe, z których mogą korzystać w swojej pracy nauczyciele.

W czasie spotkania ks. Łukasz Przybylski wręczył dekrety nowym dekanalnym duszpasterzom dzieci i młodzieży, natomiast zasłużeni katecheci otrzymali dyplomy. Decyzją kard. Kazimierza Nycza ks. Kamil Falkowski został asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży omówił również plan pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym.