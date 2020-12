Zastąpi Pawła Rabieja. Nowa wiceprezydent Warszawy  

Nowa wiceprezydent Warszawy to absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni programu dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego, działaczka społeczna i animatorka kultury, producentka spektakli i festiwali teatralnych, od 2016 r. wicedyrektorka Teatru Studio w Warszawie, współautorka „Miasto kultury i obywateli. Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia” (PRK), przyjętego w 2012 r. uchwałą Rady Miasta jako oficjalna polityka kulturalna Warszawy. Wcześniej Aldona Machnowska-Góra była dyrektorką Teatru WarSawy i dwunastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, przez kilka lat była też koordynatorką Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego – projektu szkoleniowego skierowanego do młodych fundacji i stowarzyszeń.

W ramach zmian w zarządzie miasta, dotychczasowa dyrektorka-koordynatorka Aldona Machnowska-Góra obejmie stanowisko zastępcy prezydenta i będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne. Będzie nadzorować Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Polityki Lokalowej. Nadal będzie też kierować pracami Biura Marketingu Miasta i Biura Kultury.

- Pion, który obejmuję, jest pionem społecznym. Wyzwania społeczne, związane z pandemią, są naprawdę ogromne. Musimy walczyć o spójność społeczną - o to, by nikt nie został za burtą. Będę kontynuować ważne społecznie projekty – rozwój żłobków, wsparcie seniorów, osób najsłabszych. Przyjęliśmy niedawno nową politykę kulturalną – kultura jest ważna i ma wpływ na zmianę społeczną. Ten kierunek, wraz ze społecznymi założeniami będzie dla mnie najważniejszy – zapewnia Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nową wiceprezydent przedstawił na konferencji w Pałacu Kultury i Nauki Rafał Trzaskowski. Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną: Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport oraz po dymisji Rabieja także za zdrowie, tak będzie dalej), Michał Olszewski (m.in. gospodarka odpadami, rozwój gospodarczy i fundusze europejskie) oraz Robert Soszyński (m.in. infrastruktura i transport; podlega mu także Biuro Spraw Dekretowych). Soszyński odpowiada też za kwestię reprywatyzacji.

Paweł Rabiej stracił stanowisko wiceprezydenta Warszawy po ujawnieniu, że bez zgody prezydenta Trzaskowskiego, po przebytej infekcji koronawirusem wyjechał na urlop w trudnej sytuacji epidemicznej.

Aldona Machnowska-Góra nie należy do Nowoczesnej. Prezydent Warszawy zapewnił, że wybór osoby spoza koalicji PO i Nowoczesnej nie zachwieje koalicją.