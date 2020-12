Próba profanacji w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie  

W parafii św. Jana Pawła przy ul. Obrońców Tobruku doszło do próby profanacji. Podczas wieczornej Mszy św. we wtorek 24 listopada jedna z uczestniczek liturgii - podczas przeistoczenia - usiłowała sprofanować hostię. - Podczas konsekracji kobieta rzuciła się na księdza, wyrywając mu z ręki komunikant i przewróciła kielich z winem. Na szczęście nie doszło do zbezczeszczenia Najświętszego Sakramentu. Kobieta została w porę powstrzymana przez służbę liturgiczną ołtarza. Na miejsce została wezwana policja. To wydarzenie było szokiem dla nas wszystkich - wyjaśnia ks. Sławomir Abramowski, proboszcz parafii św. Jana Pawła II. - Nasza parafia jest przyjazna ludziom, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Podejmujemy wiele inicjatyw, które służą nie tylko nam, ale i niewierzącym mieszkańcom Bemowa - dodaje.

Zdaniem duchownego, było to celowe i przemyślane działanie. - Kobieta miała przy sobie wydrukowane kartki obrażające św. Jana Pawła II, Kościół i księży. Wcześniej zniszczyła figurę Matki Bożej - mówi.

Proboszcz apeluje o zaprzestanie hejtu i nagonki na papieża Polaka, która służy "celom politycznym”. W niedzielę 29 listopada w parafii na Bemowie odbyło się nabożeństwo ekspiacyjne, wynagradzające Bogu zniewagę wobec Najświętszego Sakramentu.

Nabożeństwo ekspiacyjne w parafii na Bemowie: