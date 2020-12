Terapia duchowa. Nowenna w czasie pandemii

W trudnym czasie pandemii COVID-19 wysiłkom personelu medycznego i walce pacjentów z chorobą będzie towarzyszyć "terapia duchowa", wspólna modlitwa w intencji chorych, pracowników placówek leczniczych i ich bliskich.

Msza św. w intencji chorych i służby zdrowia, "Terapia Duchowa" 1/9 - TRANSMISJA (2.12.2020, 20:00)

Salve NET

- Zapraszam na Msze św., które będą transmitowane od 2 grudnia w każdą środę przez najbliższe tygodnie o godz. 20. Już teraz proszę, abyście przesyłali na podany adres swoje intencje, którymi chcecie się podzielić - zachęca bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W każdą środę o godz. 20, przez 9 tygodni, za pośrednictwem kanału YouTube SalveNET będzie można łączyć się duchowo na Eucharystii. Intencje można przesyłać na adres mailowy: intencje@salvenet.pl lub na profilu facebookowym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Będzie to możliwe także na czacie na kanale YouTube podczas transmisji Mszy św.

- Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia w tej trudnej sytuacji epidemii pragnie duchowo towarzyszyć personelowi medycznemu, który w swojej codziennej służbie pomaga chorym, ale także pragnie wesprzeć wszystkich chorych. Nie tylko tych, którzy są w szpitalach, ale również tych, którzy są w domach, są osamotnieni, potrzebują takiego lekarstwa, jakim jest modlitwa, pamięć o nich - podkreśla ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia.

Msze św. w intencji chorych i ich bliskich oraz za pracowników służby zdrowia będą odbywać się w formie nowenny. - Przez 9 tygodni będziemy modlić się na nowennie. To wyjątkowa forma modlitwy. Święty Hieronim mówił, że cyfra 9 to symbol cierpienia, smutku. Po tych dziewięciu dniach, w tym dziesiątym, ma nastąpić radość. Mocno ufamy, że tak będzie i w tych naszych sprawach, które będziemy zanosili, a będziemy czynili to za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy - wyjaśnia ks. Maciej Radzikowski.

Pierwsza Msza św. pod przewodnictwem bp. Kamińskiego w ramach nowenny w intencji chorych, pracowników służby zdrowia i ich bliskich będzie sprawowana w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla na Saskiej Kępie.

Kolejna Msza św. w ramach "duchowej terapii" będzie sprawowana w kaplicy na Stadionie Narodowym, gdzie zorganizowano Narodowy Szpital Tymczasowy.