W trakcie 15 lat realizowania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Na ten cel miasto przekazało już niemal 39 mln zł. W tym roku szkolnym i akademickim stypendia przyznano ponad 250 osobom.

Inauguracji 16. edycji programu towarzyszy kampania „Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy” prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Bohaterami kampanii jest pięć młodych osób, laureatów stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: Nikodem – aktywista społeczny, autor wielu projektów realizowanych w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego; Nikola i Wiktoria – siostry, karateczki, medalistki Mistrzostw Polski; Karolina – dyrygentka chóralna i pianistka oraz dr n. med. Paweł Salwa, urolog, twórca Polskiego Centrum Urologii Robotycznej, jeden z czołowych operatorów robota da Vinci w Europie. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowane wsparcie dla utalentowanej młodzieży uczącej się i studiującej w Warszawie, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający określonej wysokości. W 2020 roku była to kwota 1700 zł netto na członka rodziny. Kluczowe jest też ponadprzeciętne zaangażowanie kandydatów w naukę, sport, sztukę lub działalność społeczną. Każdego roku nabór wniosków o stypendium prowadzony jest w dwóch etapach: pod koniec czerwca i w lipcu – dla uczniów oraz we wrześniu i na początku października – dla studentów.