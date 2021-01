Im ciemniej na świecie, tym bardziej potrzeba tego światła  

W niedzielę rano przedstawiciele władz ZHP odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów na Łysej Polanie. Następnie trafiło ono do przedstawicieli chorągwi, aby ci przekazali je do swoich regionów. Płomień z Betlejem po 16.00 dotarł także do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Podczas Mszy św. harcerze przekazali je metropolicie warszawskiemu, a ten - wręczył lampiony poszczególnym hufcom z terenu Mazowsza.

- Potrzeba dziś tego światła, które chcecie przekazać Kościołowi warszawskiemu i zanieść je instytucjom warszawskim i mazowieckim, także tam, gdzie rządzą i uchwalają ustawy. Im ciemniej na świecie i wokół nas, tego światła, które symbolizuje Chrystusa potrzeba więcej. Kiedy różne choroby zaglądają do ludzkich domów, gdy nie możemy wychodzić wszędzie, gdzie chcielibyśmy pójść, gdy dzieci nie mogą iść do szkół, wszędzie potrzeba tego Światła, które zapowiadali już prorocy Starego Testamentu. Mówili, że ludzie ujrzą światło z Betlejem, gdy się narodzi i stanie się człowiekiem Zbawiciel świata. Zanoście to światło, ale i wy bądźcie tym światłem, by ludzie widzieli wasze życie, waszą radość bycia z Jezusem i prawdziwe życie chrześcijańskie, które rozświetla wszystkie mroki, w których żyje człowiek. Świećcie tym światłem. Jesteście posłani, by pociągnąć innych do dobra, miłości i piękna. Nikt z nas nie żyje bowiem dla siebie. Żyjemy dla Pana i dla innych ludzi - mówił kard. Kazimierz Nycz do zgromadzonych w archikatedrze harcerzy.

Betlejemskie Światło Pokoju trafia do Polski już od 30 lat. Niesione rękoma harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego dociera na wigilijne stoły tysięcy Polek i Polaków.

Hasłem towarzyszącym tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest "Światło służby". Nawiązuje ono do pomocy, którą niosą harcerki i harcerze w dobie pandemii koronawirusa.