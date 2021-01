Eucharystia. Pocałunek dla duszy  

Nakładem Wydawnictwa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO, Wydawnictwa Instytutu Prymasowskiego, ukazało się wznowienie wydanej w 1993 r. publikacji "Mój dialog z Chrystusem Eucharystycznym”. Książka to wybór tekstów, homilii, konferencji i przemówień Księdza Prymasa skierowanych do różnych grup społecznych, wygłoszonych m.in. w kościele św. Anny i w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, które ukazują głębię, intymność i bliskość spotkania człowieka z Bogiem w Komunii św.



- Dla Prymasa Wyszyńskiego Eucharystia była wielkim przeżyciem. Przygotowywał się do niej, potem rozważał w ciągu dnia słowo Boże, które głosił - wyjaśnia Beata Mackiewicz z Wydawnictwa im. Stefana kard. Wyszyńskiego SOLI DEO. I dodaje: Chcemy, aby ta publikacja pomogła czytelnikom wejść w głębszą relację z Eucharystycznym Jezusem szczególnie teraz, w okresie Bożego Narodzenia.



Przewodniczką, która jako pierwsza z ludzi przyjęła Jezusa, była dla Prymasa Maryja. "Nie umiem matko, tak uczcić Gościa mej duszy, jak by należało. Pozwól, że wyręczę się Twoimi słowami” - pisze w więziennych notatkach, które otwierają publikację.



Prymas Wyszyński pokazuje także czytelnikom, jak zrobić w swoim sercu - niczym stajence betlejemskiej - miejsce na przyjęcie Boga. "Gdy czuję obecność Twoją w mej duszy spraw, Chryste, bym zupełnie zapomniał o sobie” - pisze. Jego dialog z Chrystusem pełny jest uwielbienia i dziękczynienia "za to, że jesteś, że jesteś Słowem, że jesteś Synem Ojca, że chciałeś spocząć w żłobie betlejemskim, że chciałeś okazać się pasterzom i mędrcom, że chciałeś chodzić po ziemi, że chciałeś być i w świątyni, i w Kanie, i nad Tyberiadą, i w Gerazi, i w Betanii, i w Jerycho, i przed Piłatem, i na Kalwarii, i na Górze Oliwnej…”.



Moment spotkania i zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej jest dla Prymasa wielką łaską. "Dajesz mojej duszy pocałunek Boży […] moc, abyśmy się stali Synami Bożymi - pisze kard. Wyszyński. Dlatego na okładce z tyłu książki zostało zamieszczone zdjęcie dziecka w objęciach ojca, obrazek, który Prymas rozdawał z podpisem "Sam mnie odnajdujesz - Ojcze”.



Sługa Boży snuje także rozważania o wcieleniu Chrystusa, Jego ziemskim życiu wędrówkach po ziemi, służbie i ofierze, bez których nie ma prawdziwego życia - także społecznego - i o codzienności krzyża. Swoje rozważania kończy wezwaniem do radości: "Jesteśmy nie dla cierpień, smutków i udręk. Jesteśmy dla radości! Dlatego dobry Bóg ponad wszystkie akcenty smutku i cierpień zostawił potężną cnotę wiary, przyozdobioną przez miłość i wyostrzoną przez nadzieję lepszej przyszłości”.



Książka zawiera także rachunek sumienia poprowadzony przez Pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej oraz zbiór modlitw modlitewnik zakończony aktem osobistego oddania się Matce Bożej. Dla Czytelników warszawskiego "Gościa” mamy trzy egzemplarze książki wydanej przez Wydawnictwo SOLI DEO. Otrzymają ją nadawcy 1., 5. i 10. maila nadesłanego na adres warszawa@gosc.pl wraz z danymi potrzebnymi do wysyłki.

---------------------------------------------------------------------------

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu "Wygraj książkę w Gościu Niedzielnym" dostępnego na stronie www.igomedia.pl/Regulaminy.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.