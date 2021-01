Orszak Trzech Króli w tym roku w symboliczniej formie  

W Warszawie Orszak Trzech Króli odbędzie się w formie symbolicznej. "W tym roku nie budujemy scen, nie rozdajemy koron i śpiewników, nie zapraszamy na wspólny przemarsz, aby nie tworzyć zgromadzenia” - piszą na stronie internetowej Orszaku organizatorzy.

Uliczne jasełka tradycyjnie rozpocznie modlitwa Anioł Pański, którą w samo południe poprowadzi na pustym pl. Zamkowym kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Następnie Trzej Królowie wsiądą do królewskiego pojazdu - 11-metrowej łodzi i wyruszą w stronę symbolicznej szopki na pl. Piłsudskiego, aby pokłonić się Dziecięciu.

Ze względu na pandemię nie będzie im towarzyszył barwny korowód i tłum pozdrawiających ich mieszkańców miasta. Nie będzie także wspólnego kolędowania na pl. Piłsudskiego.

Symboliczny Orszak będzie można śledzić online na stronie www.orszak.org. - Na żywo będzie można zobaczyć, jak Trzej Królowie wyruszają w drogę i oddają pokłon Dziecięciu. Sceny, które odgrywane były na trasie Orszaku, zostały odegrane wcześniej w teatrze. W tym roku aktorzy mówią słowami polskich wieszczów, nawiązujących w swojej twórczości do Bożego Narodzenia - wyjaśnia Piotr Giertych, Fundacji Orszak Trzech Króli.

W tym roku w rolę Świętej Rodziny wcielą się Joanna i Karol Kamińscy - małżonkowie z 16-letnim stażem. Rolę małego Jezuska odegra dwuletni Jan Tadeusz. Materiały Prasowe Fundacji Orszak Trzech Króli

Hasłem tegorocznego Orszaku są słowa zaczerpnięte z jednej z pieśni Jana Kochanowskiego "Panu dzięki oddawajmy” (Pieśń XIII, Księgi Wtóre).



Organizatorzy ulicznych jasełek zachęcają, by w tym roku uroczystość Objawienia Pańskiego świętować w parafiach, szkołach, domach kultury i rodzinach. Wśród propozycji jest m.in. Mini Orszak - wspólne kolędowanie w parafii połączone z występem jasełkowym czy koncertowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną czy wędrowania do szopki. Wśród propozycji - oprócz mini Orszaku jest także Spacer Orszakowy - gra miejska wiodąca trasą Orszaku z zadaniami dla rodzin, Orszak Kolęd - Święty Wieczór - nawiązujący do tradycji spotkań kolędowych w wieczór poprzedzający święto Trzech Króli oraz Orszakowy Challenge Kolędowy, który polega na nagraniu kolęd lub pastorałek i nominowaniu kolejnych rodzin, parafii, wspólnot, szkół czy innych grup do wspólnego śpiewania. Filmiki należy umieścić w mediach społecznościowych z hasztagiem #KoledujmyRazem.



Jak podkreślił Piotr Giertych, w tym wyjątkowym roku, Orszak będzie obchodzony na różne sposoby. W niektórych miastach Trzej Królowie będą odwiedzać parafie, w innych odbędą się korowody samochodowe lub Mini Orszaki, których może być więcej niż jeden w danej miejscowości. Organizatorom zależy, by nie łamać obostrzeń i nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych. Przewodniczący fundacji Orszak Trzech Króli podkreślił, że wszystkie potrzebne materiały zostały przesłane do 25 tys. parafii, które wcześniej zgłosiły taką chęć. - Mamy nadzieję, że z tych miejsc w przyszłym roku zrodzą się nowe Orszaki i będzie ich jeszcze więcej - dodał.

W tym roku Fundacja Orszak Trzech Króli zorganizowała także wiele nowych projektów. Wśród nich m.in. stronę internetową z tekstami kolęd w różnych językach (www.koledy.eu), sklep z katolickimi ozdobami świątecznymi (takimarket.pl), a także witrynę www.mistrzostwa.edu.pl, której zadaniem jest rozwijanie dziecięcych talentów.

- 2020 roku był trudnym rokiem dla nas wszystkich, ale też pełnym nadziei. Mamy nadzieję, że Orszak Trzech Króli będzie gwiazdą nadziei świecącą w ciemności, która przypomina o narodzinach Pana Jezusa - podsumował Piotr Giertych.



Pierwszy Orszak Trzech Króli wyruszył z pl. Zamkowego w 2009 r. Od tego czasu wydarzenie rozrosło się na wielką skalę. W zeszłym roku wzięła w nim udział rekordowa ilość ok. 1,3 mln. uczestników, w 872 miejscowościach w Polsce. W samej Warszawie, w wydarzeniu uczestniczyło ok. 90 tys. osób. Barwne korowody przeszły też w 18 miejscowościach za granicą.