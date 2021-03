Bilbordy o miłości w centrum miasta. O co chodzi?  

Bilbordów jest dwadzieścia siedem. Można je zobaczyć jadąc głównymi arteriami stolicy: al. Solidarności, Łopuszańską, Grochowską, Żwirki i Wigury, al. Krakowską czy Jana Pawła II. Jeden z 26 blibordów zawisł także w ścisłym Centrum - przy ul. Chmielnej i Dworcu Centralnym. Na każdym napisany ręką dziecka apel: "Kochajcie się mamo i tato” oraz logo i adres strony internetowej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.



W mieście, w którym na 6130 zawartych w 2019 r. małżeństw 3418 skończyło się rozwodem, przekaz kłuje w oczy i rodzi pytanie: czym jest prawdziwa miłość? - Taki też był cel naszego uczestnictwa w kampanii zorganizowanej przez "Fundację Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara". Bilbordy wiszą także w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, ale tylko w stolicy akcja przeprowadzona jest na taką skalę. W stolicy współczynnik rozwodów w porównaniu z innymi miastami jest jednym z najwyższych - wyjaśnia Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel wspólnoty Sychar.

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar powstała w 2003 r. z inicjatywy małżonków, którzy, bez względu na to, jaką decyzję podjął ich współmałżonek, chcą wytrwać w małżeńskiej przysiędze. - Taka postawy wypływa z wiary, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Warunek jest tylko jeden: drogą do uzdrowienia jest nauczenie się prawdziwej miłości na wzór miłości samego Boga do człowieka: cierpliwej, wiernej, bezwarunkowej, przebaczającej, ofiarnej i mądrej - czyli takiej, która nie pozwala się krzywdzić i stawia granice złu - wyjaśnia Andrzej Szczepaniak.

Służyć temu mają liczne inicjatywy organizowane we wspólnocie takie jak warsztat rozwoju duchowego i osobowego "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia” - prowadzony w formie stacjonarnej oraz online, rekolekcje, warsztaty m.in. na temat języków miłości czy różnic między kobietami, a mężczyznami. - Dla wielu osób dopiero sytuacja kryzysowa jest okazją do wypracowywaniem w sobie postawy miłości i gotowości do pojednania - wyjaśnia.



Wspólnotę tworzy 61 Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej w całej Polsce, a także poza jej granicami - w Wiedniu, Bonn, Chicago i na Ukrainie. W Warszawie działa pięć ognisk działających przy parafii św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej, Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej, św. Izydora w Markach, bł. Władysława z Gielniowa oraz św. Anny w Piasecznie. W czasie pandemii spotkania odbywają się w formie online - każde ognisko ma własną stronę internetową oraz grupę wsparcia modlitewnego. Więcej o wspólnocie Sychar >>.

