Pod hasłem "Wspólnota ze zranionymi" w całej Polsce w I piątek Wielkiego Postu obchodzony jest dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. W tej intencji 19 lutego o g. 18 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona Droga Krzyżowa pod przewodnictwem bp. Michała Janochy.

Z kolei w katedrze warszawsko-praskiej zostaną odprawione dwa nabożeństwa pokutne. Biskup Romuald Kamiński będzie przewodniczył drodze krzyżowej o godz. 17, a biskup Jacek Grzybowski o godz. 19.

"W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach wykorzystania seksualnego przez ludzi Kościoła: duchownych, konsekrowanych i świeckich. Prośmy o sprawiedliwe ukaranie sprawców i pomocników zła, o odpowiednią pomoc dla cierpiących z jego powodu i nawrócenie dla całego Kościoła. Zachęcamy - w miarę możliwości - do jakiejś formy postu, przyjęcia w piątek Komunii świętej w tej intencji i udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej” - przypominają z kolei na swoim profilu na Facebooku ojcowie dominikanie ze Służewa.

Modlitwy w intencji ofiar i sprawców nadużyć seksualnych odbędą się w wielu stołecznych świątyniach. Do wszystkich parafii trafiły materiały duszpasterskie opracowane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zawierają one m.in. teksty rozważań: Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej o uzdrowienie i ochronę oraz spis instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną.



Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski z jesieni 2016, corocznie w pierwszy piątek Wielkiego Postu obchodzony jest Dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka do krajowych konferencji biskupich z 30 czerwca 2015 r.