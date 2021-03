W sobotę Msza św. za zmarłych bezdomnych  

Wspólnota Sant’Egidio zaprasza na Mszę św. za zmarłych bezdomnych, która zostanie odprawiona 27 lutego o godz. 16.30 w parafii św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51. Eucharystia będzie także transmitowana online na kanale YouTube Wspólnoty Sant’Egidio pod linkiem https://youtu.be/jDfksSFjFDM.

"Będziemy się modlić za Jarka, który był jednym z naszych pierwszych przyjaciół, za wielu, którzy odeszli w tych latach, a także za tych, co zmarli ostatnio, jak – kilka dni temu – wielki Mariusz, który miał problemy ze zdrowiem; zawsze pogodny i elegancki pan Józef; Tomek - młody chłopak z pustostanu i jego kompan Zbyszek; Leon - obecny na każdej naszej modlitwie...” - czytamy w zaproszeniu na Facebooku.

Tradycja wspólnej modlitwy w intencji osób bezdomnych narodziła się w rzymskiej Wspólnocie Sant’Egidio po śmierci Modesty Valenti, która zmarła 31 stycznia 1983 roku w okolicach dworca Termini po tym, jak obsługa karetki odmówiła zabrania jej do szpitala, bo - żyjąc na co dzień na ulicy - była brudna.

"Ta liturgia to nie tylko wyraz pamięci, ale również znak niezgody na to, by ktokolwiek umierał dlatego, że jest bezdomny oraz apel o solidarność z tysiącami ludzi, którzy z różnych przyczyn żyją na ulicach polskich miast i - zwłaszcza w mroźne zimowe dni - potrzebują naszej szczególnej troski i uważności" - czytamy w zaproszeniu.

Tegoroczna zima - ze względu na pandemię i dopiero co zakończone ostre mrozy - jest wyjątkowo trudna dla osób bezdomnych. Komenda Głowna Policji informuje, że od 1 listopada ubiegłego roku w wyniku wychłodzenia organizmu zmarło już 56 osób. Dla wszystkich, którzy nie chcą w tej sytuacji pozostać obojętni, pożytecznym narzędziem będzie przewodnik "GDZIE zjeść, spać, umyć się”. Właśnie ukazało się piąte wydanie informatora, z którym łatwej jest reagować i ruszyć z pomocą.