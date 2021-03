Czym różni się dieta od postu?  

Otwarte wykłady organizowane przez Akademię Katolicką w ramach cyklu "Duchowość dla Warszawy” przed pandemią gromadziły w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu tłumy słuchaczy. Wykład online o wielkopostnej tematyce "Dla ciała dieta - dla duszy post. Podwójne piękno człowieka” także przyciągnął niemały tłum odbiorców. Przed ekranami komputerów w głos prelegentów: Marzeny Szymczak, specjalistki w dziedzinie dietetyki oraz ks. Krzysztofa Gajosa SAC 24 lutego wsłuchiwało się blisko 800 internautów.

Rektor Akademii Katolickiej ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie słowo "dieta” stało się bardzo popularne, wręcz zdominowało sposób życia wielu ludzi. - Może wiec wato zamienić niemodne słowo "post” na "dietę”? - pytał.

O różnicy między dietą a postem opowiedzieli w dalszej części wykładu specjaliści od lat zaangażowani w prowadzenie rekolekcji z Postem Daniela w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie. Marzena Szymczak zwróciła uwagę, że najczęstszym powodem, dla którego podejmujemy dietę, jest potrzeba uregulowania swojej wagi. Radziła, by zrzucania zbędnych kilogramów zacząć w sposób racjonalny i zrównoważony, a przy dużej otyłości skonsultować się ze specjalistą.

- Nie należy stosować diet na własną rękę, odchudzanie to proces, a wiele dostępnych w kolorowej prasie diet stosowanych przez dłuższy czas może przynieść odwrotne skutki - wyjaśniła - Na przykład dieta wysokobiałkowa zakwasza organizm, obciąża nerki i wątrobę. Rezygnując z jakiegoś produktu tylko dlatego, że usłyszeliśmy, że jest on niezdrowy, można doprowadzić nasz organizm do niedoborów pokarmowych - dodała.

Duchowość dla Warszawy: “Dla ciała dieta, dla duszy post”

Archidiecezja Warszawska

Osobom stosującym odmiany diet wegańskich, wegetariańskich i ostano modny fleksitarianizm zalecała regularne badania diagnostyczne pod kątem poziomu witaminy B12. Przestrzegała przed podejmowaniem diety tzw. monoskładnikowej - opartej na jednym składniku np. kaszy jaglanej – a także przed dłuższym niż kilkudniowy detoksem owocowo-warzywnym.

- Potrzebujemy przede wszystkim zbilansowanej diety, która dostarczy do naszego organizmu minimum 60 różnych pierwiastków dziennie - wyjaśniła dietetyczka. Przybliżyła także zasady zdrowego żywienia i zbilansowanej diety, w której 40 proc. kaloryczności powinno pochodzić z węglowodanów, 20 proc. z białka, a 30 proc. z tłuszczów.

Z kolei ks. Krzysztof Gajos, pallotyn, wyjaśnił, że podstawowa różnica między dietą a postem polega na tym, że post jest ukierunkowany na relację z Bogiem, a dieta na relację z samym sobą.

Opierając się na przykładach z Pisma Świętego, zwrócił uwagę, że post w Starym Testamencie traktowany był przede wszystkim jako świadectwo wierności Bogu. - We współczesnych czasach możemy go porównać do niejedzenia mięsa w piątek na biznesowym lunchu, właśnie z powodów religijnych - mówił.

W Nowym Testamencie post ukierunkowany jest na odkrycie miłości Boga i poznaniu Jego woli - przykładem jest Jezus, który zanim wyruszył na pustynię, usłyszał nad Jordanem, że jest umiłowanym Synem. - Post jest po to, by usłyszeć na nowo, że jestem kochany przez Boga, na nowo odzyskać wiarę w tę miłość i zobaczyć jej znaki w swoim życiu - powiedział duchowny.

Pallotyn do szerszego spojrzenia na post niż tylko jak na ograniczenie posiłku. - Post ma pomóc rozpoznać duchową rzeczywistość wokół mnie. Wyciszyć te zmysły, które przeszkadzają usłyszeć, co mówi do mnie Bóg, a co zły duch - wyjaśnił. Przestrzegał przed traktowaniem postu jako 40-dniowego "wyzwania”, czy karty przetargowej w "handlowaniu” z Bogiem.

- Post jest odwróceniem uwagi od tego, co stało się moim bóstwem, a zwróceniem uwagi na Boga - dodał. - Nawet dobrze rzeczy jak na przykład Internet przewartościowane stają się bałwochwalstwem - wyjaśnił.

Prelegenci zachęcili do wzięcia udziału w rekolekcjach z warzywno-owocowym Postem Daniela, podczas którego nie tylko karmi się ducha Słowem Bożym, ale w równej mierze dba także o ciało.

Kolejny wykład z cyklu "Duchowość dla Warszawy”, który odbędzie się 23 marca, poświęcony będzie tematyce ojcostwa i męskości w kontekście św. Józefa.