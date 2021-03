Msza św. z błogosławieństwem relikwiami św. Jakuba Apostoła  

- 25. dzień każdego miesiąca w Roku Jakubowym obchodzony jest w naszej świątyni jako dzień poświęcony św. Jakubowi Apostołowi - patronowi parafii. Duchowo pielgrzymujemy więc do Santiago de Compostela, do grobu Apostoła, z naszymi codziennymi sprawami, z tym, co chcemy oddać Bogu, bo tylko On może nas przemienić i uzdrowić - powiedział rozpoczynając pierwszą w roku jubileuszowym Mszę św. ku czci św. Jakuba Apostoła ks. Radosław Jurewicz, wikariusz parafii przy pl. Narutowicza. Zachęcił także, by podczas liturgii prosić o łaskę bycia Apostołami Chrystusa - na wzór św. Jakuba, którzy mocą Bożą przemieniają świat.

Ks. kan. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier nawiązując w homilii do fragmentu Ewangelii o tym, że kto prosi - otrzymuje, zwrócił uwagę, że pielgrzymka do jubileuszowego kościoła jest także wyrazem modlitwy. - W dobie pandemii, kiedy zamknięte są granice i pielgrzymowanie do Jerozolimy nie jest możliwe, możemy pielgrzymować do miejsc związanych ze Zbawicielem - powiedział duchowny. Dodał, że kościół jubileuszowy ze względu na czasową obecność relikwii św. Jakuba jest takim miejscem. - Św. Jakub to nie tylko historia, jego rola jako fundament Kościoła jest wciąż żywa - powiedział.

Na zakończenie Mszy św. została odmówiona Litania do św. Jakuba, udzielone zostało także błogosławieństwo relikwiami Apostoła.



Kościół parafii św. Jakuba na Ochocie to jedyna na terenie archidiecezji warszawskiej świątynia, gdzie do 31 grudnia 2022 roku wierni mogą uzyskać odpust zupełny z okazji Roku Jakubowego.

Przez cały Rok Jakubowy, każdego 25. dnia miesiąca o godz. 19 będzie odprawiana Msza św. ku czci św. Jakuba z błogosławieństwem relikwiami. Comiesięczną Mszę św. poprzedzi o godz. 18.45 modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie o godz. 19 przy relikwiach św. Jakuba Apostoła będzie sprawowana Eucharystia. Na zakończenie zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo relikwiami św. Jakuba. W tym czasie chętni mogą skorzystać z sakramentu pojednania.

Proboszcz ks. Henryk Bartuszek zaprasza do odwiedzania kościoła stacyjnego przy placu Narutowicza w Warszawie. - Pielgrzymować można indywidualnie, kościół jest otwarty w godzinach od 6 rano do godziny 20 wieczorem. Natomiast główne uroczystości Roku Jakubowego planowane są na 25 lipca, kiedy przypada święto św. Jakuba - zapowiada.