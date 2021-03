Kilku dominikanów z klasztoru na Służewie zachorowało na COVID-19  

Z powodu zakażenia koronawirusem kilku zakonników klasztor dominikanów na Służewie pozostaje w częściowej kwarantannie do 19 marca.

Odwołane zostały wielkopostne rekolekcje parafialne, które w dniach 14-17 marca miał głosić o. Szymon Janowski OFMCap, chociaż świątynia pozostanie otwarta.

"Drodzy Bracia i Siostry, kochani Parafianie i Przyjaciele! Niestety kilku braci z klasztoru zachorowało na COVID-19. Chorzy bracia i ci, którzy mieli z nimi najwięcej kontaktu, są odizolowani od pozostałej wspólnoty klasztornej. Do piątku, 19 marca, klasztor będzie znajdował się w częściowej kwarantannie, a nasza posługa w kościele zostanie znacznie ograniczona. Od 10 do 19 marca zawieszamy sprawowanie spowiedzi w kościele. Bardzo prosimy o korzystanie ze spowiedzi w innych kościołach. W dni powszednie Msze święte będziemy odprawiać według normalnego planu. Mszę będzie odprawiał tylko jeden ojciec. Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione w klasztorze. Plan na niedzielę, 14 marca, podamy w późniejszym terminie. Odwołujemy wielkopostne rekolekcje parafialne, które w dniach 14-17 marca miał głosić o. Szymon Janowski OFMCap. Do 19 marca odwołujemy wszystkie nabożeństwa drogi krzyżowej w naszym kościele (12 i 19 marca). W dni powszednie będziemy sprawować nabożeństwo różańcowe (o godz. 17.30) i adorację Najświętszego Sakramentu (w godz. 7.30-8.00 i 18.45-19.30). Przyjmujemy pogrzeby tylko naszych parafian. W pozostałych przypadkach Mszę świętą pogrzebową można zamówić w parafii św. Katarzyny przy ul. Fosa lub w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy Al. KEN. Kancelaria pracuje w trybie zdalnym. Kontakt przez telefon na furcie (22 5439900) lub za pomocą adresu mailowego parafiadominika@gmail.com. Przepraszamy za zaistniałe zmiany i niedogodności. Prosimy Was o zrozumienie i polecamy się Waszym modlitwom. Pamiętamy o Was i czekamy na szybkie i bezpieczne spotkanie z Wami" - przekazują bracia dominikanie ze Służewa.