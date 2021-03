Dziś kościół na Kole zostanie ustanowiony sanktuarium św. Józefa  

Dekret podnoszący kościół św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole do rangi diecezjalnego sanktuarium św. Józefa zostanie odczytany 19 marca. Uroczysta Msza św., podczas której kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, odczyta dekret ustanawiający kościół św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole archidiecezjalnym sanktuarium św. Józefa, zostanie odprawiona 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP o godz. 18. Tego samego dnia przy figurze św. Józefa zainstalowane zostaną relikwie świętego patrona parafii na Kole.

Uroczystość poprzedziły wielkopostne rekolekcje "Idźcie do Józefa” wygłoszone przez ks. Mariusza Simonicza CSsR, proboszcza i rektora sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu.

Zadaniem diecezjalnego sanktuarium będzie szerzenie kultu św. Józefa poprzez nabożeństwa ku czci świętego patrona, działalności kulturalną i naukową.

- Rys charakterystyczny powstającego sanktuarium to całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, która w naszej parafii trwa nieprzerwanie do 35 lat - wyjaśnia ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz kościoła na Kole i kustosz nowego sanktuarium.

Wierni pielgrzymujący na Koło będą mogli uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Główne uroczystości odpustowe przypadają na 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP oraz 1 maja we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

Ku czci św. Józefa w każdą środę odmawiana jest litania do św. Józefa, we wtorki - Msza św. z nowenną do św. Józefa, a każdego 19. dnia miesiąca nabożeństwo do św. Józefa dla mężczyzn. Każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia będzie możliwość spowiedzi.

Nowe sanktuarium zostanie ogłoszone w ustanowionym przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa i jest jednym z trzech ustanowionych przez kard. Kazimierza Nycza kościołów stacyjnych, którym patronuje święty Opiekun.

W ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa w archidiecezji warszawskiej zostały ustanowione trzy kościoły stacyjne, którym patronuje św. Józef.

W ustanowionych przez kard. Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, świątyniach jubileuszowych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, m.in. w święta patronalne św. Józefa (19 marca - uroczystość św. Józefa i 1 maja - wspomnienie św. Józefa Robotnika), każdego 19. dnia miesiąca oraz w dniu tygodnia poświęconym św. Józefowi.

kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy. Msza św. odpustowa pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza zostanie odprawiona 19 marca o godz. 18. Msza św. z nowenną do św. Józefa we wtorki o godz. 19

kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Sosnkowskiego. Mszy św. odpustowej 19 marca o godz. 12 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, a wieczornej o godz. 18 - ks. prof. Robert Skrzypczak, który wygłosi także kazanie. Msza św. z nowenną do św. Józefa w poniedziałki o godz. 18

kościół św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. Msza św. odpustowa zostanie odprawiona 19 marca o godz. 18. Msza św. z nowenną do św. Józefa w środy o godz. 18

Więcej o kościołach stacyjnych i warunkach odpustu można przeczytać na www.archwwa.pl.