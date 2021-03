Gdzie do spowiedzi przed Wielkanocą?  

- To najważniejsze święta naszej wiary, dlatego powinniśmy się do nich dobrze przygotować od strony duchowej. Przychodzimy do spowiedzi, bo chcemy pojednania z Bogiem - mówi ks. Krystian Sacharczuk, duszpasterz akademicki z kościoła św. Anny.

Zgodnie z przykazaniem kościelnym każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie. A w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Okres wielkanocny, o którym mówi trzecie przykazanie kościelne, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 30 maja.

Paulini na Długiej – w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia – spowiadają od poniedziałku do soboty od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 17.00. Po południu, oczekując na spowiedź, można modlić się na adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się o 14.00.

Po sąsiedzku, dominikanie z klasztoru na Freta spowiadają w swoim kościele również od poniedziałku do soboty, ale od 16.0 do 18.00.

Natomiast w kościele akademickim św. Anny dyżur spowiedniczy trwa od poniedziałku do piątku od 17.30 do 18.30.

Znanym miejscem na mapie Warszawy, gdzie niemal zawsze można się wyspowiadać, jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Jezuici spowiadają tam w dni powszednie od 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 20.45, kiedy zazwyczaj kończy się ostatnia Msza św.

Jezuici spowiadają też osoby na wózkach inwalidzkich. Po prawej stronie, po wejściu do kościoła, znajduje się drugi konfesjonał, do którego można wjechać wózkiem. Są szerokie drzwi i wystarczająco dużo miejsca na manewrowanie wózkiem wewnątrz – zapewniają spowiednicy. Konfesjonał "bez barier" jest też w kościele św. o. Pio na Kabatach. W kościele tym nie ma schodów, a do samych kratek konfesjonału można podjechać na wózku, gdyż z jednej strony konfesjonału nie ma stopnia do uklęknięcia.

W nowym sanktuarium św. Józefa na Kole księża spowiadają codziennie o 15.00, w Godzinie Miłosierdzia.

Kapucyni z Miodowej pełnią stały dyżur spowiedzi: od poniedziałku do soboty od 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 19.00.

Już od 6 rano spowiadają księża misjonarze z bazyliki Świętego Krzyża przy Trakcie Królewskim. W dni powszednie spowiadają od 6.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.30. W soboty nieco krócej, bo do 18.30.

Natomiast do piątku 26 marca nie spowiadają dominikanie ze Służewa. Na razie zakonnicy pozostają na kwarantannie i proszą, żeby spowiadać się w innych kościołach.

Spowiedź w Wielkim Tygodniu:

kościół akademicki św. Anny

Wielki Czwartek, 1 kwietnia od 17.00 do 18.00

Wielki Piątek, 2 kwietnia od 17.30 do 19.30

Wielka Sobota, 3 kwietnia od 18.30 do 20.30

Wielka Środa, 31 marca od 18.00 do 23.00 "Wieczór konfesjonałów"

W czasie pandemii COVID-19 i nie tylko, jeśli nie ma się możliwości wyspowiadania się, warto pamiętać o praktyce żalu doskonałego. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe" (KKK 1452).