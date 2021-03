Portret ze zdjęć na 100 urodziny ks. Blachnickiego  

Centralnym punktem obchodów była Msza św. pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego celebrowana w dniu 100. rocznicy urodzin ks. Blachnickiego w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Na początku Mszy św. ks. Jarosław Gawroński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie przypomniał, że Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki urodził się 100 lat temu, 24 marca 1921 w Rybniku. Był twórcą m.in. Ruchu Światło-Życie, Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

- W tej Eucharystii chcemy podziękować za osobę i dzieło ks. Franciszka Blachnickiego oraz modlić się o jego rychłą beatyfikację - powiedział moderator.

Zabierając głos, bp Romuald Kamiński podziękował zgromadzonym w praskiej katedrze członkom ruchu Światło-Życie za szczególne upamiętnienie 100. rocznicy urodziny twórcy oazy oraz za otwarcie serca na dobry zasiew, który będzie przekazywany innym.



W homilii ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej wyraził wdzięczność wobec Boga, że z chwilą odzyskania niepodległość "zasiał obficie polską ziemię takimi osobami jak ks. Blachnicki”.

- Po 34 latach, gdy nie ma go już pośród nas, zauważamy, ile człowiek może dokonać dobrego, jeśli otworzy swój umysł i serce na Boga. Musiało to w ks. Franciszku mocno dojrzeć. W warunkach obozowych dokonało się przewartościowanie. Duch Święty przeniknął go do szpiku kości, uzmysławiając mu, że jedynym Panem jest Jezus - wyjaśnił biskup.

Przypominając życiorys ks. Blachnickiego, kaznodzieja podkreślił, że wielką zasługą wynoszonego na ołtarze kapłana było przygotowanie siebie i innych do tego, "by soborowa odnowa liturgii nie były dla nas zaskoczeniem”.

- To właśnie tacy ludzie przygotowali nas na spokojne przejście na tę odnowę Kościoła, rozumienia Kościoła i bycia w Kościele - zauważył bp Kamiński.

Hierarcha przypomniał, że duchowość ks. Blachnickiego i ruch oazowy opiera się na fundamencie uznania Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, zgłębienie Jego nauki, umiłowani liturgii, formowanie nowych członków Kościoła, oddanie się Bogu na służbę dla braci oraz wizja Kościoła jako wspólnota wspólnot.

Na zakończenie bp Kamiński podkreślił dziś dzieło ks. Blachnickiego bardzo potrzebne. - Dziękujmy Bogu za ks. Blachnickiego i prośmy, by owoce jego dzieła trwały jak najdłużej - powiedział.

Po Eucharystii modlitwa z uwielbieniem przed Najświętszym Sakramentem. W czasie modlitwy w katedrze zostanie odmówiona dziękczynna litania do Pana Jezusa, która powstała z wezwań dziękczynnych za księdza Franciszka i Ruch nadesłanych przez członków Ruchu diecezji warszawsko-praskiej.

Jubileuszowi towarzyszył portret ks. Blachnickiego wykonany dziesiątek nadesłanych zdjęć.