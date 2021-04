Nowe limity pandemiczne. Ile osób w świątyniach Warszawy?  

Od 27 marca mniej osób może uczestniczyć we Mszach św. Do tej pory jedna osoba mogła przypadać na 15 m kw. świątyni, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: wiernych wciąż obowiązują maseczki i odstępy co najmniej 1,5 metra.

"Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa" - czytamy we wczorajszym wspólnym apelu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego. Sekretarz Episkopatu wezwał proboszczów do skrupulatnego przestrzegania ograniczeń liczby osób modlących się jednocześnie w kościołach.

Ilu wiernych zmieści się w świątyni po zwiększeniu obostrzeń w związku z epidemią?

W Warszawie najwięcej wiernych może uczestniczyć w liturgii sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie górny kościół może pomieścić obecnie 184 osób, a dodatkowo dolny - 150 osób. Do największych świątyń w stolicy należy też kościół Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim z limitem 105 wiernych, czy kościół bł. Władysława z Gielniowa na Natolinie – 90 osób. W archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela we Mszach św. i nabożeństwach może obecnie uczestniczyć 75 osób, a w kościele seminaryjnym – 60 osób. Spośród sanktuariów: bazylika w Niepokalanowie pomieści obecnie 60 osób, a tamtejsza kaplica św. Maksymiliana – 14 osób. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście – 30 osób, a sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie – ok. 50.

W parafii św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza w dni powszednie odprawianych jest 6 Mszy św., a w niedziele – 8. Proboszcz, ksiądz Henryk Bartuszek będzie mógł zaprosić do kościoła za każdym razem ok. 40 osób. Gdy potrzeba, Eucharystie odprawiane są również w sali św. Faustyny, która liczy 220 metrów.

Wybrane świątynie Warszawy i okolic: