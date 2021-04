W Legionowie powstanie kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu  

Naszą motywacją jest wezwanie biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, który w liście na Adwent ubiegłego roku prosił, aby wszędzie, gdzie to możliwe, pojawiły się kaplice adoracji oraz rozszerzał się kult Ciała i Krwi Pańskiej" - czytamy na stronie internetowej zbiórki.

Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została ustanowiona 7 lutego 1991 roku. Dlatego data realizacji tego projektu nie jest przypadkowa. "Jubileusz 30-lecia powołania parafii jest świetną okazją, aby kolejne już pokolenie wiernych dało coś od siebie. Czujemy się zobowiązani do tego, aby Najświętszym Sakramentem dzielić się z innymi, dlatego część z naszej zbiórki przeznaczymy na wsparcie dzieci w Kenii” - czytamy w opisie zbiórki.

Kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu powstanie w przebudowanej kaplicy Matki Bożej. Wymienione zostanie oświetlenie oraz zainstalowany monitoring. Najdroższym elementem będzie przesuwna ściana, która oddziela kaplicę adoracji od reszty kościoła. Niezbędne też są drzwi, które umożliwią osobne wejście w ciągu dnia, kiedy kościół jest zamknięty.

"Cała dekoracja naszej kaplicy to odwzorowanie wydarzeń z Fatimy z 1917 r. W centralnym miejscu umieścimy Najświętszym Sakrament w szklanej gablocie. Tuż obok niego figurę Matki Bożej Fatimskiej. Chcemy, aby Ona razem z nami adorowała Pana Jezusa i wypraszała nam potrzebne łaski. Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie dąb portugalski. Musimy kupić nową monstrancję, figurę Matki Bożej i gablotę na monstrancję. Wykonanie dekoracji z dębu zlecimy kowalowi" - czytamy w opisie nowej kaplicy.

"Przede wszystkim chcemy spełnić marzenie o miejscu, gdzie będziemy mogli przyjść i zanurzyć się w łasce adoracji. Dodatkowo część z nas to młodzi ludzie, którzy nie pamiętają budowy naszej świątyni, dlatego jako kolejne pokolenie pragniemy dać coś od siebie tym, którzy dali nam to piękne miejsce pełne Boga i dobroci" - piszą na stronie udasie.pl parafianie.



Kaplica adoracji w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest drugą tego typu kaplicą w dekanacie legionowskim. Eucharystycznego Jezusa można adorować także w parafii św. Jana Kantego w poniedziałki i wtorki od 7.00 do 21.00 oraz od środy do niedzieli od 7.00 do 14.00. W całej diecezji jest 14 takich miejsc.

Budowę kaplicy można wesprzeć na stronie udasie.pl >> Proboszcz parafii w liście do parafian informuje, że potrzeba zebrać jeszcze 120 tys. - czyli połowę kwoty. Informacje także na stronie internetowej parafii >>