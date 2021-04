Podziel się jedzeniem na Bielanach  

2. Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18 - parter, obok barku - lodówka i szafka, codziennie od 8 do 21. Czasem budynek może być zamknięty w weekend, ale można zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach i osoba na portierni otworzy.

3. Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście, ul. Twarda 1, lodówka i szafka, od poniedziałku do czwartku od 8 do 18, w piątek od 8 do 16.



4. Dwa Jelonki, ul. Powstańców Śląskich 44 - lodówka, poniedziałek i wtorek od 14 do 20, od środy do piątku od 10 do 20.



5. Bazar Lotników, pawilon 83A - lodówka i szafka, od poniedziałku do piątku od 7 do 19, w sobotę od 8 do 14.



6. SGGW, ul. Nowoursynowska 159 - budynek 34, klatka schodowa B - szafka i lodówka, codziennie od 8 do 21.30.



7. Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki", ul. Łochowska 39 lok. 7 - lodówka i szafka, od poniedziałku do piątku od 13 do 20, w soboty od 15 do 20.



8. Centrum Społeczne Paca 40, ul. Michała Paca 40 - lodówka i szafka, od poniedziałku do środy od 12 do 20, od czwartku do soboty od 10 do 18.



9. Stół Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20 - szafka (na zewnątrz) 24/7 - lodówka (w kawiarni) codziennie od 11 do 22.



10. (Obecnie nie funkcjonuje) Kościół Najświętszej Matki Boskiej Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5A - zewnętrzna szafka, u zbiegu ul. Ratuszowej i Jagiellońskiej na wprost wejścia do Parku Praskiego przy Kościele Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej 24/7.



11. Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 - na tyłach budynku, lodówka i szafka wolnostojąca 24/7.



12. OPS Praga Południe, ul. Wiatraczna 11 - na parterze obok recepcji, lodówka i szafka od poniedziałku do piątku od 8 do 16.



13. Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 - szafka i lodówka na tarasie, od poniedziałku do soboty od 9 do 20.



14. Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 - szafka i lodówka 24/7.



15. OPS ”Chatka Puchatka”, ul. Węgrowska 3/5 - jadłodzielnia znajduje się przy budynku - szafka 24/7.



16. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wincentego 85, szafka - od poniedziałku do piątku od 8 do 19.



17. Cafe PoWoli, ul. Smocza 3 - lodówka, od poniedziałku do piątku od 9 do 18, w sobotę od 10 do 16.