Światło, które rozświetla mrok. Także mrok pandemii  

- Zmartwychwstanie powinno mieć konsekwencje w stylu i kulturze życia każdego z nas, bo nie chodzi tylko o to, aby uczestniczyć w rycie - mówił bp Piotr Jarecki w Wielkanoc w archikatedrze warszawskiej.

Bp Piotr Jarecki przewodniczył w archikatedrze warszawskiej Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Jak podkreślił w homilii, od wczorajszej nocy nie przestaje wybrzmiewać “Alleluja” za zwycięstwo Boga, którego dokonał w Jezusie.

- Z tego śpiewu wypływa radość i wypływa światło, które rozprasza wszelkie mroki - i te duchowe, i te materialne. Także ten mrok pandemii, bo wydarzyło się coś wielkiego - mówił.

- Syn Boży podjął Mękę, a później zmartwychwstał, aby z miłości do każdego z nas pokonać największych wrogów człowieka: słabość, grzech, szatana i śmierć. Zmartwychwstanie powinno mieć konsekwencje w stylu i kulturze życia każdego z nas, bo nie chodzi tylko o to, aby uczestniczyć w rycie - zaznaczył bp Piotr Jarecki, tłumacząc że dowodem zmartwychwstania Jezusa nie jest pusty grób, ponieważ nawet Maria Magdalena źle zinterpretowała to wydarzenie - myślała, że ktoś wykradł ciało. A apostołowie nie wierzyli, że może zmartwychwstać, byli załamani.

- Co jest dowodem? Wewnętrzna przemiana osób, które towarzyszyły Jezusowi. Tych, którzy uciekli, zamykali się na cztery spusty w bojaźni. W jednej chwili wyszli i głosili, nie bojąc się nawet śmierci, że Ten, którego umęczono i zabito, żyje. W Nim jest nasze zbawienie i odpuszczenie grzechów - mówił biskup pomocniczy warszawski.

Bp Piotr Jarecki podkreślił, że Zmartwychwstanie to przejaw pokory Boga.

- Samego faktu zmartwychwstania Pana Jezusa nikt nie doświadczył. Ten fakt pozostaje tajemnicą między Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W swoim zmartwychwstaniu Jezus okazał pokorę, zwyciężył pokornie, bez rozgłosu. Wiele osób uwierzyło w Jego zmartwychwstanie na podstawie świadectwa niewielu, a przecież mógł wyjść z grobu na oczach wielu i pójść do swoich prześladowców, aby okazać swoją moc – stwierdził biskup.

Jak tłumaczył, zwycięstwo bez rozgłosu i niszczenia kogokolwiek to przejaw mocy Boga i jego pokory.

- Nikt poza Nim nie może zwyciężyć szatana, śmierci i grzechu. Człowiek tylko z Nim może stawać się zwycięzcą - mówił bp Jarecki.