Stadion Legii centralnym punktem szczepień w Warszawie

Ruszył miejski program szczepień masowych "Warszawa szczepi”. - Zmiany w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień masowych przez samorządy. Zdecydowaliśmy, że Warszawa zorganizuje 13 tego typu punktów. Zależy nam, by jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę mieszkańców, abyśmy mogli wrócić do tego świata sprzed pandemii - wyjaśniła wiceprezydent Renata Kazanowska.

Punkty szczepień masowych powstaną w 10 dzielnicach:

Białołęce - Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21;

Targówku - metro Trocka, hala sportowa przy 137 LO, ul. Ossowskiego 25;

Pradze-Północ - metro Dworzec Wileński;

Wawrze - Ośrodek Kultury, ul. Żegańska 1;

Śródmieściu - stadion Legii, ul. Łazienkowska 3;

Woli - metro Księcia Janusza, hala sportowa przy SP 388, ul. Deotymy 25/33;

Żoliborzu - hala sportowa przy SP 267, ul. Braci Załuskich 1;

Ursynowie - Urysnowskie Centrum Kultury "Alternatywy", ul. Indiry Gandhi 9, SP 319, ul. Związku Walki Młodych 10;

Mokotowie - szpital, ul. Stępińska 19/25;

Wilanowie - Przychodnia Mokotów, ul. Wiertnicza 81.

Trzy punkty zlokalizowane będą na stacjach metra. - W wyborze stacji braliśmy pod uwagę przestrzeń umożliwiającą utworzenie punktu szczepień oraz węzła sanitarnego, a także wiele innych tego typu uwarunkowań - tłumaczyła R. Kaznowska.

Centralnym punktem szczepień masowych będzie stadion warszawskiej Legii, na którym miasto planuje szczepić nawet kilka tysięcy osób dziennie. - Chcemy zorganizować aż 30 stanowisk szczepień - mówiła. Wiceprezydent dodała, że dla miasta masowe szczepienia są "olbrzymim wyzwaniem organizacyjnym". - Znalezienie lokalizacji, które spełniają kryteria, rekrutacja koordynatorów, lekarzy, pielęgniarek... Mamy na to dosłownie kilka chwil - wyliczała na konferencji prasowej. - Jestem przekonana, że ze wszystkim zdążymy. Żeby uprościć system, przygotowaliśmy dla każdej osoby, która zgłosi się do rejestracji, opaskę z kodem QR - dodała.

Miasto planuje szczepić 80 tys. mieszkańców tygodniowo. - Do tego doją szczepienia z prywatnych punktów szczepień, których w Warszawie jest ok. 200, oraz punkty w Szpitalu Południowym oraz Szpitalu Narodowym. Szacujemy, że liczba szczepionych mieszkańców naszego miasta tygodniowo może sięgnąć nawet 200 tys. osób - powiedziała R. Kaznowska. Dodała, że w planach jest także zwiększenie liczby szczepień w dotychczasowych 60 miejskich punktach do 12 tys. osób tygodniowo.

Miasto planuje także uruchomienie dodatkowej linii autobusowej numer 901, która będzie dowozić mieszkańców z Dworca Centralnego na stadion Legii. Nowa linia kursować będzie co 15 minut, od 7.30 do 21.00, od poniedziałku do niedzieli.

Uruchomiona zostanie także strona internetowa warszawaszczepi.pl, na której mieszkańcy będą mogli uzyskać bieżące informacje związane z punktami szczepień oraz prowadzona będzie rekrutacja medyków.



Wiceprezydent przypomniała, że w masowych punktach szczepień obowiązują e-skierowania i rejestracja na rządowej stronie www.gov.pl z wykorzystaniem internetowego konta pacjenta lub przez numer telefonu 989.

Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

• 12 kwietnia - rocznik 1962,

• 13 kwietnia - rocznik 1963,

• 14 kwietnia - rocznik 1964,

• 15 kwietnia - rocznik 1965,

• 16 kwietnia - rocznik 1966,

• 17 kwietnia - rocznik 1967,

• 19 kwietnia - rocznik 1968,

• 20 kwietnia - rocznik 1969,

• 21 kwietnia - rocznik 1970,

• 22 kwietnia - rocznik 1971,

• 23 kwietnia - rocznik 1972,

• 24 kwietnia - rocznik 1973.