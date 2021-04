Doświadczył dobroci Boga, teraz zaprasza innych, by Go uwielbiać  

W parafii Jana Pawła II przy ul. Obrońców Tobruku 48 już po raz drugi z piątku na sobotę odbyło się 24-godzinne uwielbienie z Janem Pawłem II.

24-godzinna modlitwa rozpoczęła się Koronką do Bożego Miłosierdzia i zakończyła dnia następnego, także w Godzinie Miłosierdzia. Przez całą dobę przed Najświętszym Sakramentem trwało uwielbienie prowadzone przez warszawskie wspólnoty m.in. Neokatechumenat, Jezus na Stadionie, Pocieszyciele Maryi, Wojownicy Maryi, Ja jestem, Effatha le Mashiah, Wspólnotę Pięćdziesiątnica z Otwocka czy Wodę Życia.

Modlitwę uwielbienia prowadziła m.in. Wspólnota Pięćdziesiątnica z Otwocka. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

- Gromadzimy się jako warszawski Kościół, by odpowiedzieć Bogu na Jego miłość. Szczególnie w czasie pandemii chcemy się jednoczyć i uwielbiać Go za to, że jest, że nas przemienia i prowadzi. Dziękując Mu, że jest dobry, troskliwy, współczujący, kochający i wciąż wybaczający. On kocha każdego z nas - wyjaśnia Marcin Ostrowski z fundacji "Ja jestem", który wspólnie z bemowską parafią tworzy 24-godzinne uwielbienie. - W modlitwie towarzyszy nam św. Jan Paweł II, który był świadkiem żywej wiary i orędownikiem rodzin - dodaje.

Sam wiele zawdzięcza papieżowi Polakowi - podczas jednej z papieskich pielgrzymek do Polski zerwał z narkotykowym nałogiem. Przeszedł długą drogę nawrócenia. Doświadczył ojcowskiej miłości Boga, teraz sam poprzez fundację "Ja Jestem” pomaga innym zaleźć do Niego drogę. - Jestem przekonany, że Bóg chce prostować ścieżki każdego człowieka, trzeba Mu tylko na to pozwolić - mówi w rozmowie z "Gościem" Marcin Ostrowski >>

24-godzinne uwielbienie z Janem Pawłem II odbywa się co kwartał z piątku na sobotę. Następne planowane jest w czerwcu. Inicjatywa zgromadziła przed ekranami komputerów blisko 300 osób.