Kościół poraniony jak Chrystus  

- Czy Jezus mógł nas zbawić bez krzyża? Schodząc z krzyża? Mógł, ale wtedy nie zobaczylibyśmy, jak nas kocha. Kluczem do zrozumienia Pisma Świętego jest Jezus, a wiara polega na dotknięciu Jego ran - mówił ks. Piotr Celejewski podczas inauguracji XIII Tygodnia Biblijnego w Świątyni Opatrzności Bożej.

Mszy św. inaugurującej obchody Tygodnia Biblijnego i Narodowego Czytania Pisma Świętego przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Homilię wygłosił ks. Celejewski, wikariusz parafii Opatrzności Bożej.

- Wiara nie polega na przyjęciu jakiegoś światopoglądu, dogmatów czy teorii. Polega na tym, aby nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć Boga, który jest poraniony. Bez zobaczenia poranionego Jezusa, nie zrozumiesz Pisma - mówił ks. Celejewski.

Nawiązując do czytań mszalnych, wikariusz parafii Opatrzności Bożej przypominał, że kierowane do poszczególnych wspólnot listy apostolskie służyły umacnianiu ich wiary. Tak było m.in. z 1. Listem św. Jana Apostoła, skierowanym do wspólnot wiernych w Azji Mniejszej pod koniec I wieku. Autor chciał na nowo rozbudzić ich wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i przestrzec przed fałszywymi prorokami.

- Przedłużeniem wcielenia Jezusa jest Jego Kościół. Kościół, który my chcielibyśmy widzieć jako piękny, chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, a ten Kościół ma głębokie rany. Tymi ranami są wszystkie osoby cierpiące, przeżywające ból i terminalne choroby, osoby, które straciły kogoś bliskiego. My chcielibyśmy na to nie patrzeć, chcielibyśmy tych ran nie dotykać, mówić, że ich nie ma. Wolelibyśmy, aby był tylko triumfalizm. Nie ma Chrystusa bez krzyża - mówił ks. Celejewski.

Kaznodzieja wskazywał, że Jezus mógł nas zbawić bez krzyża, ale wtedy nie zobaczylibyśmy, jak nas kocha. - Dzisiaj Jezus pośród nas ma wielu, którzy spodziewają się od Niego łask i błogosławieństw. Idą za Nim, dopóki je otrzymują, ale niewielu bierze swój krzyż i Go naśladuje - podkreślił kapłan, dodając, że wiara nie polega na przyjęciu jakiegoś światopoglądu, jakichś dogmatów czy teorii, ale na tym, by dotknąć Boga, który jest poraniony. - Po przeistoczeniu zobaczmy dzisiaj takiego Jezusa, który tak kocha: który jest Barankiem zabitym za mnie i żyje. On umarł, abym ja mógł żyć. Dotknij Jego ran i zobacz w nich twoje uzdrowienie - mówił ks. Celejewski.

W niedzielę 18 kwietnia tego roku przypada tzw. Niedziela Biblijna, inaugurująca po raz 13. Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Piąte narodowe Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do programu duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. "Chrystus zaprasza wszystkich swoich uczniów, aby podczas tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii" - tłumaczy ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. "Specyfiką tegorocznych obchodów powinno być rodzinne i osobiste czytanie Pisma Świętego" - powiedział KAI biblista.

Do wszystkich parafii trafiły materiały Dzieła Biblijnego, dotyczące przebiegu liturgii w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu Tygodnia Biblijnego, a także inne pomoce, m.in. teksty homilii i konferencji. Ich autorzy podkreślają, że wzajemna miłość wierzących i uczestników Wieczerzy Pańskiej stanowi najbardziej podstawowy warunek godnego uczestnictwa w Mszy św. Jest to nawiązanie do nowego przykazania Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy: "Byście się wzajemnie miłowali" - przypomina ks. prof. Witczyk.

W rozesłanych do parafii materiałach są też tzw. sigla, czyli skróty nazw ksiąg biblijnych z numerami rozdziałów i wersetów. Proboszczowie mogą je rozpowszechniać wśród wiernych, zachęcając, by w domowym zaciszu mogli czytać odpowiednie fragmenty Pisma Świętego i rozważać sens kierowanego do nich słowa Boga.

Patronat honorowy nad piątym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki oraz premier RP Mateusz Morawiecki.

Tydzień Biblijny, inaugurowany tzw. Niedzielą Biblijną, obchodzony jest w Kościele w Polsce od 2008 roku.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.