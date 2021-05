Sławią tu św. Józefa. Odpust 1 maja w Józefosławiu  

Parafia pod Piasecznem to jedyna parafia w archidiecezji warszawskiej, której patronuje św. Józef jako Opiekun Pracy. Jest tu jeden z trzech kościołów stacyjnych Roku św. Józefa.

Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy znajduje się przy ul. Ogrodowej, zaledwie kilometr od ul. Puławskiej na wysokości Piaseczna.

Odkąd dwa lata temu ks. Marek Przybylski został jej proboszczem, na sercu leżało mu, by w mieście, które swoją nazwą zachęca do sławienia Józefa, oddawano mu cześć.

Kościół w Józefosławiu to jedyna świątynia w archidiecezji warszawskiej, której patronuje św. Józef jako Opiekun Pracy. I jeden z trzech kościołów stacyjnych Roku św. Józefa. - Ustanowiony przez papieża Franciszka rok dedykowany Opiekunowi Kościoła to doskonała okazja, by w parafii ożywić jego kult - wyznaje proboszcz.

Taka też myśl przyświecała Prymasowi Polski, kard. Józefowi Glempowi, który 15 czerwca 1997 roku, na miejscu działającego w Józefosławiu dominikańskiego ośrodka tomistycznego erygował nową parafię, zawierając miejscową ludność pod opiekę św. Józefa Opiekuna Pracy. - W okolicy mieściły się liczne zakłady, miejscowa ludność ciężko pracowała na polach, w ogrodach i w szklarniach. To drugi powód, dla którego nowa parafia zyskała w św. Józefie wzór do naśladowania - wyjaśnia proboszcz.

Kościół został oddany do użytku wiernym w roku 2010. Parafianie w podziękowaniu budowniczemu świątyni, ks. Stanisławowi Śmigasiewiczowi ufundowali witraż z wizerunkiem patrona parafii. W każdą środę powierzają św. Józefowi swoje prośby i podziękowania w Mszy św. połączonej z nowenną. Codziennie na zakończenie każdej liturgii odmawiana jest modlitwa do świętego patrona.

- Wierni zwracają się do św. Józefa przede wszystkim z prośbą o dobrą pracę, proszą o opiekę nad rodzinami, dobrą żonę i męża oraz o łaskę zdrowia - mówi proboszcz. - Nabożeństwo w Roku św. Józefa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kościół stacyjny nawiedzają także pielgrzymi z sąsiednich dekanatów. Dostaję także zapytania o możliwość zorganizowania zorganizowanej pielgrzymki - dodaje.

Odpust w parafii św. Józefa Opiekuna Pracy można będzie uzyskać 1 maja w Święto św. Józefa Rzemieślnika podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.

Więcej o kościele stacyjnym i kulcie św. Józefa można przeczytać w bieżącym numerze warszawskiego Gościa Niedzielnego.