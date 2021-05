Jak wygląda flaga Mazowsza? Zawisła nad Muzeum Niepodległości  

- Chcemy przybliżyć mieszkańcom Mazowsza symbole naszego województwa i zachęcić do wywieszania flagi przed swoimi domami czy urzędami - podkreślał obecny na uroczystości marszałek Adam Struzik.

Eksponując flagę województwa mazowieckiego, przywołujemy wspólną historię i korzenie, a równocześnie budujemy i integrujemy naszą mazowiecką wspólnotę – mówił 27 kwietnia Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas uroczystości podniesienia symbolu regionu nad zrewitalizowanym barokowym Pałacem Przebendowskich /Radziwiłłów, czyli siedzibą Muzeum Niepodległości.

Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich (stąd brak korony) i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

– Wczoraj flaga zagościła w Radomiu, dziś w Warszawie, w kolejnych dniach także w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie. Chcemy przybliżyć mieszkańcom Mazowsza symbole naszego województwa i zachęcić do wywieszania flagi przed swoimi domami czy urzędami – podkreślał obecny na uroczystości marszałek Adam Struzik.

– Prezentacja flagi w Warszawie ma swoją szczególną symbolikę, bo miasto z Mazowszem jest nierozerwalnie związane. To fakt warty podkreślenia w czasie prób podziału regionu, na czym mieszkańcy ucierpieliby nie tylko finansowo – powiedział z kolei Robert Soszyński zastępca prezydenta m. st. Warszawy.