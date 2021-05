Kopia Konstytucji 3 maja zostanie wystawiona w Łazienkach  

Do 9 maja do Pałacu na Wyspie i innych obiektów znajdujących się na terenie parku wstęp będzie bezpłatny.

Łazienki Królewskie otwierają się dla zwiedzających 4 maja. Wstęp do parku zawsze jest bezpłatny. Do 9 maja darmowe jest też zwiedzanie Pałacu na Wyspie (parter), Starej Oranżerii, Pałacu Myślewickiego, Białego Domu z wystawą czasową „Piękne przedmioty. Nabytki 2020” , wystawy czasowej „Symbole Wolności Bałtyckiej” w Podchorążówce oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających.

Obiekty w Łazienkach Królewskich otwarte będą we wtorki, środy i czwartki od godz. 10 do 16 oraz w piątki, soboty i niedziele od godz. 10 do 18.

Muzeum przypomina, że w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja organizuje obchody online. Wśród wydarzeń przewidziano lekcje muzealne, wykład, seminarium i warsztaty.

Okoliczności „polskiej rewolucji” oraz powstałą w jej wyniku ustawę zasadniczą przedstawi prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz podczas wykładu online „3 maja 1791 - rewolucja po polsku”, który odbędzie się 3 maja 2021 r. o godz. 12.00.

W trakcie seminarium „Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki” 3 maja 2021 r. o godz. 17.00 będzie można dowiedzieć się, czego udało się dokonać w czasach "polskiej rewolucji", a co zostało tylko na papierze, a także czy idee, którymi kierowali się współcześni, przetrwały i rezonowały w życiu politycznym i kulturalnym Polaków po upadku Konstytucji 3 maja oraz po kolejnych rozbiorach.

Warsztaty „Atramentowe historie” odbędą się 9 maja 2021 r. o godz. 11.00. Dzieci dowiedzą się m.in., w jaki sposób 230 lat temu powstała Konstytucja 3 maja, a także zobaczą, jak stawiać litery, takie jak w dokumentach z końca XVIII w.

Uczniów klas IV–VIII muzeum zaprasza na lekcję muzealną o Konstytucji 3 maja. Poprzez porównanie tekstu Ustawy Rządowej i współczesnej polskiej konstytucji, postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące sytuacji politycznej i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII w.

Na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie pokazana zostanie kopia Konstytucji 3 maja z 1791 r., wypożyczona z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.