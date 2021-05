Powraca Noc Muzeów  

Od 4 maja br. muzea i galerie ponownie są otwarte. W tym miesiącu przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów, święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Muzeów, działającą przy UNESCO.

Pierwsza warszawska Noc Muzeów odbyła się w 2004 r. Ze skromnej imprezy, w której uczestniczyło 11 muzeów, przeistoczyła się w olbrzymie okołomiejskie wydarzenie.

- W tym roku Noc Muzeów będzie miała nieco inny przebieg, dostosowany do warunków wynikających z pandemii COVID-19. Proponujemy trzy typy aktywności: tradycyjną, spacer z kulturą oraz online - zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Podczas Nocy Muzeów będzie możliwe zwiedzanie instytucji – nie tylko tych związanych z kulturą. W tegorocznej odsłonie swój udział potwierdziło 180 placówek, w tym 17 nowych. Spacer z kulturą, czyli wydarzenia i ekspozycje na świeżym powietrzu zorganizuje 80 instytucji, które zaplanowały swoje działania na zewnątrz, poza murami swoich siedzib. Zostały także przygotowane dwie trasy spacerowe do najciekawszych miejsc w centrum miasta. Pomocna tu będzie mapka z przebiegiem tych tras. Przygotowano również ok. 100 wydarzeń online, które mogą być zachęta do wizyty w wirtualnym muzeów.

Nie zabraknie tradycyjnej parady zabytkowych autobusów i tramwajów. Po paradzie zabytkowe pojazdy będą dostępne do zwiedzania - autobusy na placu Defilad, tramwaje na placu Narutowicza. Zwiedzanie odbędzie się w zgodzie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

W Noc Muzeów włączyły się m.in. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum Ordynariatu Polowego, które zaplanowało koncert organowy i zwiedzanie ekspozycji. Szczegóły na: www.um.warszawa.pl/nocmuzeow.