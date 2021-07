Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński mianował 10 czerwca nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rektorem został ks. dr Tomasz Sztajerwald, prefektem - ks. Konrad Biskup, prefektem moderatorem roku propedeutycznego - ks. Dariusz Rosłon.

Jednocześnie bp Kamiński dziękował za lata gorliwej pracy poprzednim władzom - rektorowi ks. prof. Krzysztofowi Warchałowskiemu oraz wicerektorowi ks. Sławomirowi Kielczykowi.

- Chciałbym, żeby ktoś, kto wychodzi z seminarium, był kapłanem, który przede wszystkim stara się swoje życie i życie innych nakierować na Pana Boga. Zgodnie z tym, co papież Benedykt XVI powiedział do kapłanów podczas wizyty w Polsce w archikatedrze warszawskiej, kiedy podkreślał, że mają być specjalistami od duchowości. Ludzie często szukają przede wszystkim kogoś, kto pomoże im w odkryciu Pana Boga i dążeniu do Niego. Drugą bardzo istotną kwestią jest to, żeby wyrobić w każdym absolwencie seminarium potrzebę nieustannego dbania o swoją formację. Kapłani muszą nieustannie się rozwijać rozwijać, żeby mogli odpowiadać na to, co dzieje się w świecie dzisiejszym, żeby potrafili rozpoznawać znaki czasu i adekwatnie do nich reagować - powiedział po przyjęciu nominacji ks. Sztajerwald.

Nowy rektor seminarium pochodzi z parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 roku. Jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UW (1999 r.). Po studiach teologicznych w seminarium (magisterium z teologii duchowości, 2004 r.) odbył studia z psychologii na UKSW, zakończone uzyskaniem tytułu magistra z zakresu psychologii klinicznej (2011 r.). Dwa lata później ukończył Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie. W roku 2020 r. uzyskał tytuł doktora psychologii UKSW.

W seminarium pełnił funkcję prefekta oraz - od roku akademickiego 2020-2021 - moderatora roku propedeutycznego. Przed objęciem urzędu prefekta posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników na Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego na Witolinie. Jest wykładowcą psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości i psychologii uzależnień behawioralnych. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej "Bednarska" w Warszawie oraz OAT w Zakroczymiu.

Ksiądz Biskup - nowy prefekt - był dotychczas wikariuszem parafii katedralnej, pełnił również funkcję ceremoniarza diecezjalnego.

Ksiądz Rosłon - nowy prefekt moderator roku propedeutycznego - do tej pory był wikariuszem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie.

Formalnie nowe władze warszawsko-praskiego seminarium obejmą funkcje 1 lipca.